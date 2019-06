Geen baard en hoed, maar een blonde paardenstaart: steeds meer vrouwelijke boswachters in Gelderland

door Lonneke Gerritsen

De kersverse boswachter van de Achterhoek is blond, heeft lang haar en zeker geen baard. Doreen Rugers uit Bronkhorst voldoet misschien niet aan het klassieke beeld van boswachter, maar dat maakt haar zeker niet minder geschikt. Ze heeft de goede achtergrond, zat op de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, houdt van de natuur, de Achterhoek en heeft als doel natuur en mensen met elkaar te verbinden.

'Sommige mensen zijn in de eerste instantie misschien wel een beetje verbaasd', zegt Doreen enthousiast, 'maar als ze me beter kennen, weten ze dat het goed bij me past, deze functie. '

Hout hakken en rondleiden

Doreen Rugers is nu bijna een maand in dienst bij Staatsbosbeheer en is in de Achterhoek de derde vrouw in het team. Teamleider Miranda Berendsen koos niet bewust voor een vrouw: 'Doreen is gewoon het meest geschikt'.

Op de functie solliciteerden wel meer vrouwen dan mannen. Dat komt vermoedelijk doordat de functie van boswachter tegenwoordig is opgesplitst. Vroeger deed een boswachter alles, van bomen kappen tot schoolkinderen rondleiden. Nu is die ene functie verdeeld in 'beheer', 'ecologie' en 'publiek'. Berendsen: 'We hebben in de Achterhoek ook nog een vrouwelijke boswachter ecologie. Alleen op beheer - dat is toch wel het zware werk - solliciteren eigenlijk altijd alleen maar mannen'.

Steeds meer vrouwen

De mannen zijn nog steeds in de meerderheid, Staatsbosbeheer heeft er momenteel 490. Maar er zijn inmiddels ook al 82 vrouwelijke boswachters, waarvan acht in Gelderland. De kans is groot dat er alleen maar meer vrouwen bijkomen, want er gaan steeds meer oudere mannelijke boswachters met pensioen en jonge vrouwen zoals Doreen Rugers nemen die plekken vaak over. 'Ik denk dat het niet uit maakt of je man of vrouw bent, maar gewoon iets moet doen waar je hart ligt'.

En dat klassieke plaatje van een boswachter? 'Nou ja een hond heb ik wel, dus een klein beetje voldoe ik toch nog wel aan de verwachtingen.'