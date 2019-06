Grot blij met Vitesse: 'Mijn hart ligt in Arnhem'

Met een glimlach loopt de 21-jarige aanvaller rond op trainingscomplex Papendal. 'Geweldig dat ik hier mag voetballen. Ik ben opgegroeid en geboren in Arnhem. Deze stap is voor mij dus geweldig.'

Maar toch zullen veel voetbalfans Grot vooral kennen als NEC'er. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding namelijk bij de aartsrivaal in Nijmegen. Was er dan nooit interesse vanuit Vitesse vroeger?

'Ja, er was zeker wel interesse. Ik heb ook een keer meegetraind, maar koos om bepaalde redenen voor NEC. Maar ik denk dat alles gebeurt met een reden en ik ben nu hier en daar ben ik superblij mee.'

Broer door het dolle heen

En dat zijn meer mensen. 'Mijn broer is door het dolle heen. Hij js een echte Vitesse-fan. Ik was vroeger zelf nooit voor een club in Nederland. Ik was een Real Madrid-fan', vertelt Grot.

Balen van mislukt avontuur

Bij Vitesse komt Grot laten zien dat hij nog heel goed kan voetballen. Na zijn transfer van NEC naar het Engelse Leeds United is het buitenlandse avontuur nog niet geslaagd.

'En dat is balen, want je wil gelijk je stempel drukken. Ik ga het nu proberen via andere wegen. Vitesse is ook een mooi avontuur.'

