Huis raadslid Apeldoorn gecheckt op veiligheid

'Kijk, u heeft een slimme thermostaat. Die is op het internet aangesloten, maar is dat wel een beveiligde verbinding of kunnen kwaadwillenden via die thermostaat bij de raadstukken die u op uw tablet bekijkt?' Veiligheidsexpert Michael de Man van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid loopt met gemeenteraadslid Jan Dirk van der Borg door zijn huis in Apeldoorn. En wijst hem op allerlei risico's. 'U heeft ondoorzichtig glas in de voordeur, dus kunt u niet zien voor wie u de deur open doet.'

Echt niet fijn

Het raadslid is blij met de scan. 'Niet dat ik dagelijks bedreigd word, maar ik krijg boze mails en heb ook een keer een boze burger naast me gehad die dreigde 'ik weet je te vinden'. Dat is echt niet fijn.'

Van der Borg is niet de enige: uit recent onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat een derde van de gemeenteraadsleden in Gelderland met agressie of bedreiging te maken heeft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken betaalt daarom de veiligheidsscan. Eerst alleen voor burgemeesters en wethouders, maar nu ook voor raadsleden.

'Heel belangrijk', zegt CDA-fractievoorzitter Van der Borg. 'Eén van de redenen waarom mensen dit werk niet meer willen doen is de agressie en de bedreigingen door boze burgers. Daarom is het belangrijk dat daar aandacht en steun voor is.'

Aan de haal

Dat er met kleine ingrepen veel winst te behalen is, laat Michael de Man zien. 'Zorg dat je brievenbus buiten zit en niet met een gleuf in de deur, want dan kan er vuurwerk naar binnen geduwd worden. Bedenk van tevoren wat je antwoordt als er een boze burger voor je neus staat. Biedt een afspraak op het gemeentehuis aan, bijvoorbeeld. En beveilig de laptop waarop je raadstukken leest.'.

Hij wijst het Apeldoornse gemeenteraadslid ook nog op internet. 'Ik vond heel makkelijk uw geboortedatum. Als je bijvoorbeeld een bank belt, vragen ze altijd naar je naam en geboortedatum om te checken of jij het wel echt bent. Iemand die kwaad wil, kan daar dus heel makkelijk mee aan de haal.'

Burgemeesters, wethouders of raadsleden die ook een veiligheidsscan van hun woning willen laten uitvoeren, kunnen contact opnemen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.