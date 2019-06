Op zoek naar geluk? Neem eens een Japans bosbad

De Japanse manier om het bos te beleven krijgt ook in ons land steeds meer navolging. In Japan kennen ze shinrin-yoku, oftewel de kunst van het bosbaden al decennia lang. Bij deze vorm van meditatie is het de bedoeling om het bos zo bewust mogelijk met alle zintuigen te beleven. Ga daarbij vooral op pad in een bosrijke omgeving, want uit Japans onderzoek blijkt dat bomen stofjes afgeven die goed zijn voor ons immuunsysteem. Bovendien zorgen ze voor een afname van stresshormonen.

'Shinrin-yoku is bedoeld om niet zozeer in het bos, maar vooral met het bos te zijn', legt meditatiedocent Beitske Bouwman uit. Maandelijks is ze in het Nationale Park De Hoge Veluwe te vinden om cursisten de kunst van het bosbaden bij te brengen. Deze keer bezoekt ze met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink Landgoed Hemmen om meer te vertellen over deze rustgevende vorm van natuurbeleving.

Hoe neem je een bosbad?

Het nemen van zo'n bosbad is in de kern niet meer dan een wandeling door het bos. Het wandeltempo ligt echter een stuk lager dan normaal. Belangrijk is dat de stappenteller en de fotocamera thuis blijven. 'Probeer je eens bewust te zijn van de plaats van je voeten', zegt Beitske. 'Net als bomen zijn je voeten verbonden met de aarde. Zonder die aarde hebben we geen eten, hebben we geen brood, is er niets.' Het idee is om te wandelen zonder daadwerkelijk doel. Je bent in het bos om te ruiken, te kijken en te voelen. Wees dus ook niet bang om vieze handen te krijgen.

Beitske vergelijkt bosbaden met kinderen die naar het bos gaan. Die komen daar niet om vijf of tien kilometer te wandelen, maar om te spelen. Ze zijn in het bos en beginnen te ontdekken. Dat is wat je met het nemen van een bosbad ook doet. Je intuïtie leidt je door het bos. En als je een plekje ziet waar je wilt zitten of gewoon wat langer wilt blijven, dan doe je dat.' Meditatieoefeningen helpen om alle zintuigen optimaal te benutten.

Tekst gaat verder na de foto

Vrolijk dankzij het bos

Deze manier van verbinden met de natuur geeft energie, verkwikt en ontspant, schrijft Bouwman op haar website. Volgens onderzoekers leveren de Japanse bosbaden tal van gezondheidsvoordelen op. Zo zou het leiden tot een lagere bloeddruk, minder stress en een groter gevoel van geluk. Veel van die positieve effecten treden ook op bij de traditionele zondagmiddagwandeling door het bos of het park, maar doordat je met de Japanse methode heel bewust al je zintuigen stimuleert, worden de effecten wellicht sterker. 'Hoe dan ook is Japans bosbaden een manier die leidt tot een rustgevende wandeling waarbij je tot jezelf én de natuur kunt komen', concludeert verslaggever Laurens Tijink.

Shinrin-yoku tijdens Beleef BuitenGewoon

Zaterdag 6 juli is Beitske Bouwman te gast op Beleef BuitenGewoon in Velp. Tijdens dit evenement, dat wordt georganiseerd naar aanleiding van het twintig jarig bestaan van BuitenGewoon, zal Beitske Bouwman een aantal workshops verzorgen. Aanwezigen kunnen zo kennis maken met shinrin-yoku.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.