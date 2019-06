Doetinchem pakt bedrijventerreinen aan

'Wij vinden het jammer dat kringloopbedrijven geen betaalbare plek in onze gemeente zouden kunnen krijgen als zij zich niet mogen vestigen op een bedrijventerrein', zegt Ercan Kocyigit van de PvdA. GroenLinks deelt die zorgen. 'Panden in het centrum zijn duurder en een kringloopwinkel beginnen is daar niet rendabel', aldus raadslid Marcella Heerenveen.

De raad diende een amendement in, waarin werd gevraagd om kringloopbedrijven op de randen van de acht bedrijventerreinen toch mogelijk te maken in de toekomst. Hoewel wethouder Sluiter aangaf een wildgroei te willen voorkomen door het weren van kringloopbedrijven, wordt nu onderzocht of kringloopwinkels kunnen worden gecentreerd op bedrijventerrein Verheulsweide of Hamburgerbroek.



Met het nieuwe beleidskader 'Bedrijventerreinen in verandering' wil de gemeente inspelen op nieuwe kansen in tijden waarin geïnnoveerd kan worden. Zo moeten grote bouwmarkten, woonwinkels of badkamercentra de ruimte krijgen op bedrijventerreinen en wordt kleinschalige horeca op bijvoorbeeld het A18 Bedrijvenpark of bedrijventerrein de Huet toegestaan. 'Er komt een stuk duidelijkheid naar de ondernemers toe', aldus Sluiter.