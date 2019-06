Ook Tomas Hajek tekent bij Vitesse

De 27-jarige centrale verdediger stond onder contract bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Maar daar werd hij vorig jaar al door verhuurd aan Mlada Boleslav.

Foto: EPA

Nadat Hajek vrijdag door de medische keuring kwam, tekende hij een contract voor drie jaar.

'Niet te vergelijken met Kalas'

Nadat Hajek tekende gingen er natuurlijk gedachten uit naar de laatste Tsjechische verdediger die Vitesse had: Tomas Kalas. 'Maar ik ben niet te vergelijken met hem', zegt Hajek. 'Hij is sneller en sterker, maar ik ben een ander type speler. Ik wil veel over de grond doen en daarom vind ik de Nederlandse competitie zo mooi. Er is hier veel ruimte op het veld en ze spelen vooruit. Deze competitie is beter voor mij dan de Tsjechische.

In Nederland wil hij dan ook weer veel gaan spelen, want dat deed hij het afgelopen jaar niet. 'Ik was het eerste half jaar geblesseerd bij Viktoria Pilsen, daarna werd ik verhuurd en heb ik alles gespeeld.'

Na Jay-Roy Grot en Armando Obispo (PSV) is Hajek de derde aanwinst voor Vitesse deze zomer.