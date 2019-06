Boze burgemeester De Vries van Scherpenzeel is het zat en zoekt het hogerop

Burgemeester Harry de Vries van Scherpenzeel was het donderdagavond meer dan zat. Hij sloot de raadsvergadering zichtbaar geïrriteerd af, voorafgegaan door de mededeling dat hij de commissaris van de Koning zal inlichten over de manier waarop politiek wordt bedreven in zijn gemeente.

Terug naar donderdagavond. De raad spreekt over een onderzoek naar de toekomstvisie van Scherpenzeel, over mogelijke samenvoeging met een andere gemeente. Met een ferme tik van zijn voorzittershamer sluit burgemeester De Vries prompt de vergadering. Daarmee komt een einde aan een lange bijeenkomst, de tweede al van die week.

De burgemeester merkt op dat de vergadering in een politieke stijl gevoerd wordt 'die niet de zijne is'. 'De integriteit van uw burgemeester komt daarmee in het geding', vervolgt De Vries. 'En dat komt niet door mijn handelen, maar door uw optreden.'

Clash met Brons

Volgens de Scherpenzeelse Krant is het vooral GBS-voorman Henk Brons die de burgemeester verwijt dat hij te sturend is geweest bij dat onderzoek: 'Een rapport waarin de gemeente Scherpenzeel volgens Brons zonder een duidelijke feitelijke onderbouwing wordt geduwd in de richting van een gemeentelijke herindeling met buurgemeente Barneveld als voorkeurspartner', schrijft de krant.

Beledigend en onjuist

Brons noemt tijdens de vergadering het rapport ondeugdelijk en opzettelijk negatief van toon en op een aantal punten ook onjuist. Dat het rapport concludeert dat een kleine gemeenschap zoals Scherpenzeel met zich meebrengt dat er korte lijntjes zijn tussen de politiek en de macht in Scherpenzeel en zijn inwoners, vindt hij beledigend.

Daarop volgt een ferm debat, waarin politieke partijen met elkaar clashen. De burgemeester was het volgens de Scherpenzeelse Krant 'zat om als Kop van Jut van het college te dienen' in dat debat, en viel uit tegen SGP'er Gerard van Deelen.

'Tromgeroffel'

Vanaf het moment dat De Vries aantrad als waarnemend burgemeester, nu vijfenhalve maand geleden, heeft hij naar eigen zeggen altijd geprobeerd 'eerlijk en oprecht te zijn', laat hij in de raadsvergadering weten. 'Misschien riep het niet overal tromgeroffel op toen ik hier kwam', beaamt hij zijn positie. Maar hij noemt de manier waarop in Scherpenzeel nu politiek gevoerd wordt 'buitengewoon teleurstellend.'

De toon van het debat is voor hem aanleiding commissaris van de Koning John Berends in te lichten over de gang van zaken in zijn gemeente. De burgemeester zegt wel toe er bij de verschillende fractievoorzitters op terug te komen.

