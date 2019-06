Buurt Ede tekent bezwaar aan tegen woontoren naast bos

Met een meetlint onderzoeken Hein Bouwmeester en zijn buurmannen hoe dicht de woontoren op de rest van de bebouwing in de wijk komt te staan. De conclusie: 15 meter tot de dichtstbijzijnde tuin. 'De mensen in deze toren kijken straks in al deze achtertuinen', is hun oordeel.

Het grootste bezwaar van de buurt is de hoogte op díe locatie: 'Een woontoren langs de bosrand, waar zie je dat nou op de Veluwe? De buurt had het logischer gevonden als de woontorens bij het station hadden gestaan.'

Bekijk hier het fragment (de tekst gaat verder onder de video):

Appartementen al verkocht

Enka is een woonwijk in ontwikkeling. Naast station Ede-Wageningen en het bos én tussen de historische panden van voormalig stoffenfabriek Enka. De heren zijn het erover eens: zij wonen op het mooiste stukje Ede. Om de woningbouw mogelijk te maken is er vóór de renovatie een wijziging van het bestemmingsplan geweest. In dat plan stonden twee woontorens, van ongeveer vier verdiepingen hoog. Nu zijn er dus verregaande plannen voor een complex van 32 luxe appartementen - waarvan het gros al is verkocht. Het enige dat nog rest is een wijziging van het bestemmingsplan.

Gemeente snapt bezwaren

De gemeente en projectontwikkelaar AM willen alleen schriftelijk reageren. De voorlichter van wethouder Peter de Pater laat weten: 'De gemeente vindt het heel belangrijk om voldoende (betaalbare) woningen te realiseren in Ede. We weten dat er bezwaren zijn bij bewoners van de Enka-wijk over de bouw van nieuwe woningen. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben we uitgelegd waarom deze woningen er worden gebouwd.'

Foto: Omroep Gelderland

'Bewoners hebben toen hun mening kunnen geven en vragen kunnen stellen over het bouwplan', aldus de voorlichter. 'Als gemeente gaan we de komende weken goed kijken naar alle bezwaren, na de zomer zal er ook een overleg volgen. Later dit jaar wegen het college van B&W en de gemeenteraad alle belangen en volgt er een besluit over het bestemmingsplan.'

Volkstuinen in schaduw

Ook de Stichting Milieugroepen Ede en de eigenaren van de volkstuintjes aan de andere kant van de weg balen enorm. Die tuintjes komen deels in de schaduw te liggen door de komst van de toren. Na de zomer zal het plan op de agenda van de bezwarencommissie en daarna de gemeenteraad komen. De heren zijn strijdbaar: 'Desnoods gaan we door tot de Raad van State.'