Appende fietser riskeert vanaf nu 95 euro boete

Wie fietst met een telefoon of ander mobiel elektrisch apparaat in zijn of haar hand, riskeert voortaan een boete van 95 euro. Sinds maandag is het ook voor fietsers verboden om niet-handsfree een mobieltje te gebruiken.

In de nieuwe regels is de term ‘mobiele telefoon’ uitgebreid tot ‘mobiel elektronisch apparaat’. Het vasthouden van andere elektronische apparaten zoals tablets, muziekspelers en camera’s is nu ook niet langer toegestaan.

Als een mobiel apparaat in een houder zit mag het wel worden gebruikt. Het verbod geldt alleen als de fiets in beweging is. Iemand die bijvoorbeeld met de fiets stilstaat voor het verkeerslicht, mag dus wel zijn of haar mobiele telefoon vasthouden.

'Hou je mobiel op zak'

‘In het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. Daarom is het voor alle verkeersdeelnemers, ook fietsers, belangrijk dat ze hun aandacht en ogen op de weg houden en niet op het scherm van hun telefoon', zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer.

'We denken vaak dat we kunnen multitasken in het verkeer, maar dat kunnen we niet. Mijn oproep aan alle fietsers is helder: hou je mobieltje en 95 euro in je zak’, gaat ze verder.

Fataal ongeval Velp

Maandag, de dag dat het mobieltjesverbod voor fietsers ingaat, doet de rechter in hoger beroep uitspraak in de zaak van een fietsster met een mobieltje die in juni 2017 een 83-jarige vrouw zou hebben doodgereden in Velp.

De 25-jarige Arnhemse werd daarvoor eerder door de rechtbank veroordeeld tot 150 uur werkstraf. Zij zou de vrouw die met een rollator op het fietspad liep, niet gezien hebben omdat ze met haar smartphone bezig was. Er volgde een botsing waarbij de fietsster bovenop het slachtoffer viel. Het slachtoffer overleed twee dagen later aan haar verwondingen.

