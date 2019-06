Klantenlijn van afvalinzamelaar Avri overstelpt met vragen over nieuw systeem

door Menno Provoost

Na een lange voorbereiding gaat maandag voor veel mensen een nieuw inzamelsysteem van start. Het restafval moet dan naar een ondergrondse container gebracht worden, met een betaalpas. De kliko's worden door de meeste mensen alleen nog gebruikt voor het inzamelen van grondstoffen. In stadscentra worden al langer ondergrondse containers voor restafval gebruikt. Hier blijven vooralsnog de zakken voor inzameling van plastic, maar het is de bedoeling dat dit later ook in ondergrondse containers gaat.

Inwoners blijken nog heel veel vragen te hebben over de overgang van het systeem. Het contactcentrum had de capaciteit al flink vergroot: er kunnen 500 telefoontjes per dag behandeld worden, waar dat er normaal 175 zijn. Dit blijkt echter niet genoeg, waardoor de telefooncentrale overbelast raakt en er lange wachttijden ontstaan.

'Heel vervelend'

Gemiddeld is de wachttijd normaal gesproken volgens een woordvoerder van Avri ongeveer een minuut. Deze week is dat ongeveer tien minuten. 'Tien minuten wachten is al lang', erkent zij. 'Gevoelsmatig kan het nog langer duren natuurlijk. Heel vervelend, maar de medewerkers doen hun uiterste best om zoveel mogelijk mensen te woord te staan.'

Volgens de woordvoerder is de organisatie via de mail goed bereikbaar. 'Om mails te kunnen beantwoorden hebben we hier ook opgeschaald met personele uren', zegt zij.

Luiers

De vragen van inwoners gaan veelal over wanneer voor het laatst de restafvalcontainer wordt geleegd, of men gebruik kan maken van een andere dan de aangewezen ondergrondse container en hoe het staat met het apart inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers. Voor dat laatste is een voorstel in de maak, maar dat gaat als de gemeenten hiervoor kiezen pas in de loop van volgend jaar in. Behalve in West Maas en Waal, daar heeft de gemeente een gratis inzameling van dit materiaal al geregeld.

De antwoorden op de meest gestelde vragen staan volgens de woordvoerder ook op de website. 'Inwoners die hiernaar toe gaan zijn doorgaans snel geholpen met hun vraag', meldt zij.