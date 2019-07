Ex-groepsleider voor rechter wegens loverboypraktijken: 'Hij maakte misbruik van onze kwetsbaarheid'

Hij zou de cliënte in maart 2014 hebben ontmoet op het schoolplein van de Hoenderloo Groep, een relatie met het toen 16-jarige meisje zijn aangegaan en haar bij hem in hebben laten trekken.

Tot grote verrassing van de rechtbank bracht de verdachte een vrouwelijke getuige mee. Niemand was hiervan op de hoogte. Een andere getuige, die zelf naar de politie is gegaan omdat zij bewijs zou hebben dat aangiften van slachtoffers niet kloppen, is niet komen opdagen. Ze zou ziek zijn. Er wordt later besloten of zij alsnog wordt gehoord.

Getuige

De getuige die door de verdachte is aangedragen wordt gehoord. Ze heeft enkele jaren geleden voor een maand of vier een relatie gehad met de verdachte. Ze ontmoette één van de slachtoffers bij de verdachte thuis, waar zij zou gaan werken als escort. De getuige verklaart dat het slachtoffer verliefd was op de verdachte en het werk zelf wilde doen. Van dwang heeft zij niks gemerkt.

Het OM stelt vraagtekens bij de betrouwbaarheid van deze getuige, omdat ze nu pas met haar verhaal komt. De advocaat van de verdachte noemt dat 'stemmingmakerij'.

In gesprek met verdachte

De rechtbank wil met de verdachte in gesprek over de vrouwen die aangifte tegen hem hebben gedaan. Volgens de rechtbank spreken de vrouwen niet van fysiek geweld maar hadden zij het gevoel te worden gemanipuleerd. Ze voelden dat ze geen nee konden zeggen toen de verdachte hen vroeg om in de prostitutie te werken. De vrouwen nemen het de verdachte kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van hun kwetsbaarheid.

De verdachte verklaart dat hij de condooms, eten en rookwaren voor de vrouwen betaalde. Hij ontmoette één van hen in een Apeldoornse coffeeshop. Hij dacht daarom dat ze 18 jaar oud was, in werkelijkheid was ze 17 jaar. Volgens de verdachte heeft het meisje niet langer dan twee weken voor hem gewerkt. In die tijd is er 6.000 euro verdiend.

Spijt

Er was niks kwetsbaars aan het meisje te ontdekken, volgens de verdachte. 'Ze zocht confrontaties op en was agressief.' De verdachte heeft spijt dat hij ooit met één van de meisjes de prostitutie in is gestapt. Hij zegt niet geweten te hebben dat dit strafbaar is. Van de beschuldigingen van de meisjes begrijpt hij niets. Volgens hem zijn de meisjes zelf naar hem toegekomen omdat ze in de prostitutie wilden werken. Ook ontkent hij één van de meisjes bij de Hoenderloo Groep ontmoet te hebben.

Zowel de meisjes als verdachte hebben geen belasting betaald over het verdiende geld, zegt de advocaat van de aangeefsters.

Brief

De advocaat leest een brief van één van de drie meisjes voor. Ze vertelt hierin dat ze uit een oorlogsgebied kwam, van AZC naar AZC trok en vervolgens uitgehuwelijkt werd. Nadat ze bij haar man weg was, onderging ze een abortus. Als deze zaak voorbij is, gaat ze een hulpverleningstraject in.

Witwassen

De man wordt ook verdacht van witwassen. Het gaat om een bedrag van 60.000 euro. Volgens de verdachte is er 20.000 euro verdiend met de prostitutie. Daarnaast had hij incidenteel inkomsten.

Wiet

De verdachte zou voor 100 euro per week aan wiet hebben gekocht. Omdat de meisjes volgens hem graag blowden.

Persoonlijke omstandigheden

Tot slot wil de rechter kijken naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Hij zou in gesprek met psychologen geen open kaart hebben gespeeld. Verdachte leeft momenteel van een uitkering. Hij zegt dat hij serieuze bedreigingen krijgt waar hij zich zorgen om maakt. Hier heeft hij geen aangifte van gedaan.

Verslaggever Petra Kuzee twitterde vanuit de rechtbank:

Twitter Timeline

Totale controle

De 33-jarige man wordt verdacht van mensenhandel, witwassen en uitkeringsfraude. Hij wordt ervan verdacht de cliënte te hebben geïsoleerd, waardoor hij totale controle over haar kreeg. Hij zou het slachtoffer twee jaar lang door bedreiging en misleiding gedwongen of bewogen hebben tot prostitutie, waarbij ze het verdiende geld (deels) aan hem moest afstaan.

Het slachtoffer is volgens het Openbaar Ministerie een laagbegaafd, beschadigd meisje met een internaatsverleden.

Kwetsbare vrouwen

Ook zou de verdachte van 2015 tot en met 2017 twee vrouwen van 21 en 19 gedwongen of bewogen hebben tot prostitutie. Ook hier deed hij het voorkomen alsof hij de vriend van de kwetsbare vrouwen was.

De voormalig groepsleider werd in 2014 door de Hoenderloo Groep geschorst. De reden van zijn uiteindelijke vertrek werd bij een eerdere rechtszitting vorig jaar 'een privézaak' genoemd waarvan hij in 2014 werd vrijgesproken.

Zie ook: