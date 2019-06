Zwarte Cross 2019 'zonder incidenten verlopen', meldt organisatie nu al

Meest opvallend is dat volgens het persbericht 'geen noemenswaardige incidenten' hebben plaatsgevonden. Achter het kopje 'Geen calamiteiten' staat in rode, cursieve letters: 'Altijd plaatsen. Ook al waren deze er wel'.

'Tot op heden is het evenement verder zonder enige noemenswaardige calamiteiten verlopen en de organisatie spreekt dan ook van een zeer geslaagde editie. Festivaldirectrice Tante Rikie: “Alleen maar vrolijke mensen, het festivalterrein lag er weer geweldig bij en de sfeer is geweldig. Wat was het een fantastisch weekend. Zwarte Crossers, I love you!”. Op dit moment is het festival nog in volle gang en het feest zal op de camping tot in de kleine uurtjes doorgaan.'

Of dit betekent dat de Zwarte Cross publiek en media ook in voorgaande jaren om de tuin leidde met een dergelijke voorgeproduceerde reactie is niet duidelijk. De organisatie was niet bereikbaar voor een toelichting wegens een overleg.

Vorig jaar riep het festival wel biergooiende festivalgangers tot de orde: 'Blijf volgend jaar alsjeblieft gewoon weg en kom ook nooit meer terug.' In de tekst van dat persbericht stond de zin: 'Het kan geen toeval zijn dat er vanaf de beginjaren nooit gedoe is, nooit noemenswaardige calamiteiten.'

Kijk hier naar de reactie. De oplettende lezer ziet daaronder ook alvast de acts voor volgend jaar: