Stadspoort icoon vergroenend Doetinchem

De nieuwe, groene poort bij de ingang van het centrum van Doetinchem moet een icoon worden voor de stad. De stadspoort is nog wat kaal en er zijn positieve en negatieve geluiden te horen zijn over het bouwwerk. Toch heerst met name tevredenheid over de beeldbepalende entree van de groener wordende binnenstad.

'Ik ga de annalen in van Doetinchem en daar ben ik best trots op', zegt Eddy Boerakker, de ontwerper van de stadspoort. Hij is tevreden over de grote staalconstructie met groene hangers bij de ingang van de Hamburgerstraat. Wel kijkt hij met argusogen naar de beplanting. Zoals het er nu uitziet wordt dat vooral klimop', geeft Boerakker aan. 'Ik had het leuk gevonden als er iets omhoog groeit zodat er vogeltjes inkruipen, maar het begin is er.'

Wethouder Ingrid Lambregts hoopt dat de poort bijdraagt aan de steeds groener wordende stad: 'Het valt opeens op dat er bomen in de stad staan, zo versterkt groen elkaar. Er gaat nog veel meer vergroend worden en dit is daarvan een icoon.'

In de binnenstad zijn enthousiaste reacties te horen over de grote, groene stadspoort. 'Ik vind hem heel mooi', zegt Wilhelmien van Hal. 'Echt bijzonder. Het is een soort roestbruin, net of hij er al heel lang staat.' Peter Klomp ziet het als een vooruitgang voor de stad: 'Het wordt wat minder saai hier', aldus de bezoeker van de binnenstad. 'Een mooie aankleding voor Doetinchem en een goede aansluiting op de nieuwe Terborgseweg.'