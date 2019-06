Politie: 'Minder drugsafval gedumpt in Gelderse natuur'

Het aantal dumpingen van chemisch drugsafval in de natuur in Gelderland is dit jaar duidelijk afgenomen. Dit jaar is in Gelderland twaalf keer chemisch drugsafval langs de straat aangetroffen. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 29 keer. De sterke afname van de vondsten van speed- en xtc-afval is opmerkelijk. De laatste jaren was er namelijk juist sprake van een toename.

De politie denkt niet dat er minder chemische drugs worden geproduceerd. 'Het is nog gissen hoe dat kan,' zegt een woordvoerster van de politie-eenheid Oost-Nederland.

Criminelen voorzichtiger?

Het restafval van drugsproductie is gevaarlijk. Specialisten moeten vaten met resten chemische vloeistof opruimen en de omgeving schoonmaken. Volgens de politiewoordvoerster kan het zijn dat criminelen door alle aandacht voor drugsdumpingen voorzichtiger zijn geworden en hun afval beter verbergen. De vondst van 45.000 liter drugsafval in een loods in Voorthuizen donderdag is daar wellicht een voorbeeld van.

Bekend is ook dat chemicaliën worden weggespoeld in sloten en in het riool. De criminelen laten tijdens het rijden drugsafval uit speciaal geprepareerde vrachtwagentjes de straat oplopen. Dat gebeurde vorig jaar nog in de Nijmeegse wijk Meijhorst. Door de dumping werd daar een kilometers lang spoor van drugsafval door de wijk getrokken.

'We weten het gewoon niet'

Maar waarom de vondst van het aantal dumpingen achteruit is gegaan in Gelderland, blijft onduidelijk. 'Een andere productiemethode met minder afval is ook mogelijk. We weten het op dit moment gewoon niet,' aldus de politie.