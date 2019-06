Maar twee "truiloze" jaren voor Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten rijdt sowieso nog een jaar in een bijzondere trui rond tijdens koersen. Ze werd woensdag in Ede nationaal kampioene tijdrijden.

In tijdritten mag de 36-jarige wielrenster uit Wageningen in het rood-wit-blauw starten als nationaal kampioene, maar tot en met september zal dat nog gebeuren in de regenboogtrui als wereldkampioene.

Van Vleuten grossiert al sinds haar doorbraak in 2011 in truien. Alleen in 2013 en 2015 veroverde ze geen kampioenentrui. In 2011 reed ze in de leiderstrui van de Wereldbeker.

In 2012 won ze de nationale titel op de weg. Een jaar later was er geen bijzondere trui, maar in 2014 pakte ze haar eerste nationale titel tijdrijden. Het jaar 2015 was het laatste "truiloze" jaar. In 2016 en 2017 was er weer rood-wit-blauw als beste tijdrijdster en in 2017 en 2018 volgden de felbegeerde regenboogtruien.