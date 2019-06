Vliegtuigbom ontploft in Pannerden

De bom werd onlangs gevonden tijdens graafwerkzaamheden langs de Babberichseweg in Zevenaar. ProRail is daar bezig met verbeteringen aan het spoor. De bom had een werkend ontstekingsmechanisme en moest daarom eerst ter plekke onschadelijk worden gemaakt.

De tekst gaat verder onder de foto:



De bom werd in Pannerden tot ontploffing gebracht. Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

De directe omgeving van het gevonden oorlogstuig was afgeschermd met containers en zand. Ook was er even geen treinverkeer mogelijk. In een straal van 175 meter rondom moesten alle bewoners hun huizen verlaten. De politie was aanwezig om daarop toe te zien.

Bomexperts brachten het explosief vervolgens naar Pannerden om het daar tot ontploffing te brengen.