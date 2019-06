Van Vleuten in actie op bekend terrein tijdens NK in Ede

De 36-jarige wielrenster uit Wageningen werd afgelopen woensdag nog nationaal kampioene op de tijdrit. Die titel won de in totaal al vier keer, maar de Nederlandse titel op de weg wist ze alleen in 2012 te veroveren. Vaak vond Van Vleuten het parcours niet selectief genoeg en dat is ook nu haar bezwaar. Ze kent de route goed, omdat ze vaak in Ede en omgeving traint. Van Vleuten afgelopen woensdag in Ede, waar ze goud pakte

'De wegwedstrijd is een gemiste kans voor de organisatie om te laten zien hoe mooi het trainen is in mijn regio', zei ze onlangs. 'In plaats daarvan een nietszeggend fietsparcours met hele snelle wegen, hele brede wegen waar ik weinig selectiefs aan heb kunnen ontdekken helaas. Er zijn maar twee kleine stukjes waar je even uit het zicht bent: Wageningen-Hoog en in Bennekom. Verder allemaal hele brede smooth asfaltwegen. Maar vijfhonderd hoogtemeters, daar worden sprinters niet bang voor. Dat is helemaal niks in 150 kilometer.'

Van Vleuten houdt dus rekening met een massasprint. Lorena Wiebes geldt dan als een favoriet voor het goud. Maar ook Anna van der Breggen, Marianne Vos, Lucinda Brand en Chantal Blaak, die de laatste twee jaar kampioen werd, gelden als kanshebbers op eremetaal. Ook Puck Moonen (foto) zal veel aandacht trekken, terwijl de Brabantse zelden of nooit de finish haalt.

De vrouwen starten om 14.35 uur en rijden 122,6 kilometer. De finish wordt verwacht rond half zes. Eerder op de dag komen de beloften in actie. De start is om 10.00 uur en de finish na 148 kilometer is rond 13.30 uur. Thymen Arensman (foto) uit Deil geldt als een kanshebber op de medaille.