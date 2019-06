Onveilig in de trein tussen Arnhem en Dordrecht? Stuur een app!

Een Whatsapp sturen naar de veiligheidscentrale als je je onveilig voelt in de trein of op het station; de NS gaat testen of dat werkt. De proef begint maandag op het traject Arnhem - Dordrecht. Later volgt ook het traject tussen Ede-Wageningen en Arnhem.

De NS wil reizigers zo een extra kanaal bieden om overlast of onveilige situaties te melden, zoals dronken medereizigers en passagiers die meubilair vernielen. Nu gebeurt dat vaak via sociale media als Twitter, maar nu dus ook via Whatsapp. Later wordt dat uitgebreid met een sms-functie.

De sprinters op het traject Arnhem - Dordrecht worden als eerste getest. Reizigers op dit traject kunnen vanaf maandag deelnemen aan de proef en meldingen doen vanuit de trein.

Gehoord voelen

Nadat de melding bij de NS Veiligheidscentrale binnen is gekomen, wordt bepaald welke actie nodig is. Soms is het al voldoende als een reiziger zich gehoord voelt. Maar als het gaat om een melding waarbij directe ondersteuning gewenst is, zal assistentie ingeroepen worden van een flexibel Veiligheid & Service-team of de politie', schrijft de NS.

Het spoorbedrijf benadrukt dat bij situaties waarin spoedeisende hulp noodzakelijk is, 112 gebeld moet worden.

De proef duurt een half jaar. Daarna volgt een evaluatie.