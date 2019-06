Wethouder over Laborijn: 'Nu excuses maken wordt door niemand serieus genomen'

door Davie Klein Gunnewiek



'Wij eisen een excuus van de wethouder naar cliënten en betrokkenen binnen Laborijn', aldus Hans Boerwinkel van de SP. 'Maak excuses over de commotie die is ontstaan.' Volgens wethouder Jorik Huizinga, ook voorzitter in het dagelijks bestuur van Laborijn, worden zijn excuses op dit moment door niemand serieus genomen.



'Ik ga dat nu niet in algemene zin zeggen', aldus Huizinga. 'Excuses moet straks op de juiste plek en op het juiste moment aan die mensen gedaan worden waar zaken niet goed zijn gegaan. De PvdA betreurt dat het college zelf nog niet met een standpunt over de situatie bij Laborijn naar buiten is gekomen. 'Ook dat is cruciaal om Laborijn er weer bovenop te krijgen', aldus fractievoorzitter Steven Kroon.

Aanleiding voor de motie is het rapport van twee weken geleden, waarin een vernietigend oordeel werd geveld over het functioneren van de sociale dienst voor de gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek en Doetinchem. Uit het onderzoek van Bureau Berenschot naar misstanden bij de Achterhoekse sociale dienst bleek dat een groot deel van de cliënten zich gekleineerd, geminacht en respectloos behandeld voelt.

Debat op later moment

De oppositie liet het niet bij de motie en ging het debat aan met wethouder Jorik Huizinga, tot ontsteltenis van de coalitiepartijen. Zij steunden de motie, maar dachten dat het debat op een later moment gevoerd zou worden. 'Mijn fractie heeft zich hier niet op voorbereid en dat is ook niet zo afgesproken', liet Jeroen Berends van het CDA weten. Ook Pieter Herngreen van D66 was verrast door het debat dat na het indienen van de motie door de oppositie werd aan gezwenkt. 'Wij hebben ons daar niet op geprepareerd', aldus Herngreen.



Burgemeester Mark Boumans schorste daarop de vergadering en riep de fractievoorzitters bijeen voor overleg, waarna het debat na een schorsing van een kwartier toch werd hervat. De oppositiepartijen namen het woord maar de coalitiepartijen CDA, VVD, D66, GroenLinks, Gemeentebelangen en CU/SGP spraken zich niet uit over de huidige situatie binnen Laborijn en wachten het debat af dat op 18 juli wordt gevoerd.

SP dreigt met motie tegen wethouder

Huizinga gaf te kennen dat er een lange weg te gaan is voor Laborijn. 'Ik heb gevraagd om transparantie binnen de organisatie en dat heb ik de laatste twee weken op een intensievere wijze gedaan', aldus Huizinga. 'Ik neem daar het voortouw in. Ons Laborijn moet aan de slag met een plan van aanpak.'

De SP dreigde aan het einde van het betoog van Huizinga nog met een motie tegen de wethouder te komen, maar accepteerde net als de rest van de oppositie toch zijn woorden. De Doetinchemse raad wil graag voor het zomerreces duidelijk hebben hoe de verbeterpunten worden opgepakt.

