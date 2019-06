Op Sportpark De Wiltsangh in Nunspeet komt een nieuw sportcomplex. In het complex komt een zwembad, sporthal en turnhal. Mixed Hockey Club is daar niet blij mee. Zij zouden namelijk een nieuw veld krijgen en dat gaat nu niet door.

door Kelly Tanghe

'Zorg voor nieuwe leden en er komt een hockeyveld.' Zo spreekt burgemeester Van de Weerd de leden van Mixed Hockey Club Nunspeet toe tijdens de gemeenteraad donderdagavond. Hen is namelijk drie jaar geleden beloofd dat zij een tweede hockeyveld zouden krijgen. Maar vier weken geleden kregen ze te horen dat een nieuw veld er niet inzit.

Te weinig leden

Volgens wethouder Van de Bunte was in 2017 al duidelijk dat een extra veld niet meer mogelijk was. Dit komt omdat toen het leden aantal fors gedaald was. Volgens Van de Bunte is een tweede veld alleen mogelijk als de behoefte er is.

Nieuw beleid

De wethouder benadrukt dat zij wel een ruimtereservering kunnen doen voor een tweede veld. Mocht er in de komende jaren toch een extra veld nodig zijn, dan wordt deze aangelegd. De keerzijde daarvan is dat de club niet meer onder het bestaande beleid valt. Dit betekent dat als zij over een jaar toch een aanvraag doen, zij achteraan in de rij moeten gaan staan. Mixed Hockey Club is daar niet blij mee.

Teleurstelling

'We hebben alles op alles gezet om leden te werven en zijn op dit moment druk bezig met clinics. Dan hebben we in de toekomst echt een tweede veld nodig', vertelt Philip Stempels. 'Als wij dan onder nieuw beleid vallen en achteraan in de rij moeten staan, raken we de nieuwe leden weer kwijt.'

Alles wat mogelijk is

Burgemeester Van de Weerd laat weten dat het veld niet onder het huidige beleid kan worden geplaatst. Mocht de club in de nabije toekomst genoeg leden hebben, dan ga zij met alle mogelijke middelen proberen alsnog een veld te realiseren.