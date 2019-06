Nijkerk stemt unaniem in met drastische duurzaamheidsmaatregelen

Energieneutraal in 2050. Om dat voor elkaar te krijgen moet de gemeenteraad van Nijkerk met drastische maatregelen instemmen. En dat deed ze, al zijn er nog altijd zorgen. Bijvoorbeeld over de enorme hoeveelheid van 184 hectare aan zonneparken. Er zijn ook zorgen over de haalbaarheid, want hoe zorg je ervoor dat mensen 50 procent van hun energieverbruik besparen.

Door Ellen Kamphorst

Door middel van het het energiezuinig maken van woningen en vervoer wil Nijkerk 50 procent besparen op het energiegebruik. Acht windturbines en 184 hectare aan zonnepark zorgen voor die andere 50 procent. En zo moet de gemeente in 2050 klimaatneutraal zijn.

De gemeenteraad stemde unaniem in met die plannen, al hebben sommige partijen wel hun bedenkingen. Zo hebben onder andere het CDA en de Lokale Partij zorgen over de hoeveelheid zonnepanelen die in de zonneparken moeten komen. De partijen willen, net als LTO, niet dat die op landbouwgrond komen te liggen. Wethouder Harke Dijksterhuis deelt die zorgen. Hij zegt toe te gaan onderzoeken waar in Nijkerk braakliggende gronden zijn die geschikt kunnen worden gemaakt voor zonneparken. Voor de Lokale Partij is dat genoeg om in te stemmen met het besluit: 'Maar we blijven het oneens met het aantal van 184.'

'Windpark in Groningen'

Van Elteren van de Lokale Partij pleit voor meer windturbines; 'Want voor iedere windturbine hebben we 20 hectare minder zonnepark nodig.' Voor windmolens zijn door de Rijksoverheid strenge regels opgesteld. Dijksterhuis wil kijken of er nog wat rek in die wet zit om meer turbines te plaatsen, maar hij geeft de VVD ook gelijk: 'Die regels zijn er niet voor niets.' Een andere mogelijkheid is voor de Lokale Partij om windturbines 'ergens in Groningen of Friesland neer te zetten.' Maar daar ziet de wethouder geen kans. Dijksterhuis: 'Ik ben nog geen gemeente tegengekomen die ruimte aanbiedt, daarna vind ik ook uit principe dat iedere gemeente zelf verantwoordelijk is voor de eigen energietransitie.

Profiteren

De raad wil dat omwonenden van zonneparken kunnen meeprofiteren van de opbrengst. De wethouder zegt ook toe dat hij de gemeenteraad jaarlijks zal infomeren over de voortgang van de energietransitie. Van zowel de windturbines als de zonneparken is nog niet duidelijk waar ze moeten komen. Daar zal de gemeenteraad in een later stadium over beslissen.