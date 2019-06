'Tekort aan woningen zet plannen Ede op losse schroeven'

door Joukje Valkenburg - Beiboer

'Dit gaat op twee manieren financieel niet uitkomen', zegt de oud-wethouder van financiën. Allereerst moet de gemeente volgens hem 'miljoenen' euro's uit de eigen portemonnee betalen om genoeg woningen in de gemeente te bouwen.

Woningcorporaties dreigen hun bouwdoelen namelijk niet te halen en investeerders willen niet bouwen omdat ze te weinig verdienen aan sociale huurwoningen. 'Blijft over dat de gemeente dit zelf moet gaan doen', zegt Van Huijstee. 'Maar daarover vind ik niks terug in de perspectiefnota.'

Gemeenteraadslid Harry van Huijstee legt kort uit wat zijn belangrijkste kritiek is (tekst gaat door onder video):

Ook denkt Van Huijstee dat de gemeente met de bezuinigingsplannen voor zorg en ondersteuning de mist in gaat. Hij denkt dat de ingecalculeerde bezuinigingen niet worden gehaald. 'Dat kost de gemeente al snel een paar ton per jaar.'

400 extra woningen

Het college wil zorgbehoevende mensen als daklozen en mensen in instellingen voor beschermd wonen zoveel mogelijk in eigen huizen laten wonen. Dat is goedkoper dan opvang en zou bovendien ook beter zijn voor de hulpbehoevende.

Dat betekent volgens wethouder Lex Hoefsloot (GroenLinks) dat er in de komende jaren zo'n 400 extra sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd. Maar dat ziet van Van Huijstee vanwege de bouwproblemen niet snel gebeuren.

Aantal sociale huurwoningen

Ede heeft een relatief laag aantal sociale huurwoningen. In totaal is 22 procent van alle woningen in de gemeente een sociale huurwoning. Dat komt neer op ongeveer 11.000 huizen.

'Een uitdaging'

Woningen bijbouwen is inderdaad 'een uitdaging', erkent wethouder Lex Hoefsloot. Toch is hij positief. 'Ik denk wel dat het goed komt, want de hele raad is er van doordrongen dat we bij moeten bouwen.'

Hij wijst erop dat de gemeente werkt aan flexwonen. 'We gaan tijdelijke woningen neerzetten. Dat kan snel. Als we daarmee echt stappen zetten, kunnen we komende jaarwisseling woningen hebben staan.'

Of de gemeente inderdaad geld gaat steken in de realisatie van sociale huurwoningen, kan de wethouder niet bevestigen. 'Het is nog steeds een van de serieuze opties die we overwegen. Later in dit jaar wordt helder of dat noodzakelijk is of dat andere partijen het voor ons gaan doen.'

Volgende week, bij de algemene beschouwingen, praat de gemeenteraad verder over de perspectiefnota waarin de financiële toekomstplannen staan.

