'Tekort aan woningen zet bezuinigingsplannen Ede op losse schroeven'

Het college wil mensen zoveel mogelijk zelfstandig laten wonen, want dat is goedkoper dan wonen in een zorginstelling. Maar dat betekent wel dat tientallen mensen extra in een sociale huurwoning gehuisvest moeten worden.

En daar zit een probleem. Er is namelijk een tekort aan sociale huurwoningen en woningcorporaties bouwen op dit moment veel te weinig huizen bij. Als er niet snel meer wordt bijgebouwd komen de bezuinigingsplannen van de gemeente echt in gevaar.

'Een uitdaging'

Dat erkent ook wethouder Hoefsloot. 'Het is zonder meer een uitdaging', zegt hij tegen Omroep Gelderland.Toch is hij positief. 'Ik denk wel dat het goed komt, want de hele raad is er van doordrongen dat we bij moeten bouwen.'

Volgende week, bij de algemene beschouwingen, praat de gemeenteraad verder over de perspectiefnota waar de financiële toekomstplannen in staan.

Lees ook: Tekort sociale huurwoningen Ede dreigt, gemeente wil ingrijpen