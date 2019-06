De winkels in Winterswijk kunnen in de zomer elke zondag open. Dat heeft de gemeenteraad donderdagmiddag besloten tijdens de raadsvergadering. Het gaat om een proef in juli en augustus die daarna geëvalueerd wordt.

De koopzondagen staan expliciet in het coalitieakkoord van VVD, PvdA, GroenLinks en Winterswijks Belang. De laatste partij stemt louter als 'betrouwbare coalitiepartner' in, want veel ondernemers in het Winterswijkse winkelcentrum zijn tegen.

Amendement

D66 probeerde met een amendement de beslissingsbevoegdheid bij winkeliersvereniging ABH City neer te leggen, maar dat voorstel haalde het niet. De gemeenteraad beslist over de proef, het is aan de winkeliers of ze meedoen of niet.

Gatenkaas

Het CDA is tegen de proef en is voor duidelijkheid: de winkels wel open of niet open. CDA-raadslid Ismaël Johannis sprak de vrees uit voor verdeeldheid: 'Veel ondernemers zullen niet meedoen, het wordt een gatenkaas en dat is geen goede reclame voor Winterswijk.'

De VVD, de geestelijk vader van de proef, wil echter geen 'betutteling' zoals raadslid Tineke van der Linden het noemde: 'Laat de keus aan de ondernemers of ze gebruik willen maken van de extra mogelijkheden.'

'Duidelijk verhaal'

Winterswijks Belang wilde de doorslaggevende stem niet bij de winkeliersvereniging leggen. 'Binnen ABH City kan ook een meerderheid ontstaan voor openstelling en dan moeten de tegenstanders mee. Dan kun je het beter op deze manier reguleren', aldus Tannemaat, die het met WB dus liever gehouden had bij de laatste open zondag in de maand, maar coalitiegenoot VVD volgde.

Wethouder Wim Aalderink stelde met betrekking tot het amendement van D66 dat 'de raad leidend is en niet ABH City', maar trok al wel een conclusie: 'Als het gros van de winkeliers niet open gaat, dan is het een duidelijk verhaal.'

