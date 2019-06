Bakprogramma's op tv zorgen voor afhakende leerlingen

Leuk hè? Zo'n programma als Heel Holland Bakt? Miljoenen Nederlanders genieten ervan, maar de vakopleiding voor bakkers in Wageningen is er minder blij mee. 'Leerlingen krijgen zo een romantisch beeld van het bakkersvak en haken sneller af , stelt Martien Peelen, een van de docenten aan de vakschool Rijn IJssel.

Donderdagmorgen meldde Omroep Gelderland al dat ambachtelijk broodbakker Jaap van der Veer overweegt om zijn winkels in Barneveld en Ede te sluiten. Hij kampt namelijk met personeelsgebrek.

Ook de vakopleiding in Wageningen merkt dat er minder gekozen wordt voor het ambacht brood bakken. Dit jaar zitten er minder leerlingen in de klas bevestigt de vakopleiding van Rijn IJssel. Daarnaast wordt er vaker voor banket gekozen dan voor het vak van ambachtelijk broodbakken.

Brood bakken is zwaar werk

Dat komt onder meer doordat leerlingen een romantisch beeld hebben wat geschetst wordt in tv-programma's die over het bakkersvak gaan. 'Zo willen leerlingen aanvankelijk de patisseriehoek in, maar in Wageningen leren leerlingen zowel het banketvak als het bakkersvak.

Ook melden zich steeds vaker vrouwen aan bij de opleiding. Van leerlingen horen we terug dat vrouwelijke leerlingen het ambachtelijk brood bakken als zwaar ervaren', aldus Peelen.

Luister hier naar een reportage over het bakkersvak op Radio Gelderland:

Minder zwaar

André Hilvers bevestigt dat beeld. Hij ziet in zijn bakkerij in Arnhem ook meer meiden van de opleiding afkomen. Op dit moment werken daar meerdere vrouwelijke stagiaires. 'Je ziet inderdaad dat ze eerder voor banket kiezen. Dat kan hier ook.' Maar voegt Hilvers toe. Het zou ook mooi zijn als er meer jonge mannen van de opleiding afkomen die dan weer voor het ambachtelijke broodbakken gaan'.

Overigens is de bakkerijsector ook aan het bekijken hoe ze het werk eventueel lichter kunnen maken of het bakproces midden in de nacht iets te verschuiven. Zo wordt er nagedacht om meer overdag te bakken om zo de beleving in de winkels te creëren.