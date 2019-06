Renovatie Bloemenbuurt Didam krijgt steeds meer vorm

door Davie Klein Gunnewiek

Eind 2017 zijn woningcorporatie Plavei en de gemeente Montferland aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een plan voor een vernieuwde Bloemenbuurt. De huurwoningen uit de jaren zestig en zeventig zijn verouderd. Ze hebben vocht- en tochtproblemen en verbruiken veel energie. Ook is er behoefte aan meer verschillende typen woningen. Ook willen ze de inrichting van de wijk aanpakken, die kent op sommige plekken weinig groen.



Luchtfoto Bloemenbuurt

Daarom is samen met de gemeente en bewoners een plan gemaakt om de woningen klaar te maken voor nu en de toekomst en de openbare ruimte mooier te maken. Alle ideeën die zijn verzameld omtrent woningen, parkeren, groen en water hebben geresulteerd in een duurzaam stedenbouwkundig plan.

De kern van het plan bestaat uit het scheppen van ruimte voor een nieuw groen park midden in de buurt. Aan het park komen allerlei typen nieuwbouwwoningen. Naast het nieuwe Bloemenpark worden verspreid over de buurt kleine parkpleintjes gemaakt. Deze parkpleintjes worden onderling met elkaar en met het grote park verbonden.

Plan nieuwe Bloemenbuurt

'Straatbeeld kan een stuk groener en aantrekkelijker'

'In de nieuwe wijk kijken we naar betere verkeersoplossingen en gaan we de verstening beperken', zegt beleidsmedewerker Wander van Beek van de gemeente Montferland. Op verzoek van bewoners, die nauw zijn betrokken bij de plannen, worden voortuinen verkleind.



'Het straatbeeld kan hierdoor ook een stuk groener en aantrekkelijker worden. Op dit moment hebben de voortuinen nog teveel impact op het straatbeeld', zegt van Beek.

In totaal worden er 136 woningen gerenoveerd, circa 73 woningen gesloopt en ook circa 73 woningen teruggebouwd. Van de 73 huishoudens heeft ruim de helft al andere woonruimte gevonden. Woningcorporatie Plavei moet voor nog 32 huishoudens een andere woning vinden.

Wethouder Walter Gerritsen is blij met de participatie tussen de gemeente en de bewoners van de wijk. 'De plannen zijn op maat gemaakt en tot stand gekomen met de buurt, zodat het voor iedereen straks een fijne plek wordt om te wonen.'

Onderzoek naar duurzame energievoorziening

Voor het inrichten van de openbare ruimte is in totaal één miljoen euro gereserveerd. 'De uiteindelijke kosten van de herinrichting van de Bloemenbuurt zijn sterk afhankelijk van de nog te maken keuzes', zegt Gerritsen die eerder aan de raad liet weten dat met het genoemde bedrag het werk in sobere vorm wordt uitgevoerd.

Daarnaast worden keuzes voor energievoorziening van de woningen onderzocht en wordt gekeken naar eventuele provinciale subsidies waarop volgens de wethouder stevig wordt ingezet. 'Daarin is het wel vijf voor twaalf om dit te realiseren', zegt Gerritsen. 'Met de renovatie van de wijk zou het een unieke kans zijn om direct over een nieuw warmtenet na te denken en daarom willen we graag optrekken met de provincie.'

Maandagavond is er een inloopavond voor de buurt bij Meulenvelden in Didam. Bewoners krijgen dan bijvoorbeeld de nieuwe gevelkleuren van huurwoningen, de plek van parkeerplaatsen en achterpaden en de grootte van de tuinen van de nieuwe huizen te zien.