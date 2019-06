Boren door bielzen, wasmachines, puin en asbest

Op het terrein van afvalverwerker AVRI in Geldermalsen is deze week begonnen met de bouw van drie windmolens. Een van de molens komt boven op de voormalige stortplaats.

Directeur Erik de Vries van de AVRI spreekt op LinkedIn van een uniek project, want nog niet eerder werd een windmolen gebouwd bovenop een stortplaats. Bouwen op een stortplaats is ook ingewikkeld. De heuvel met afval er in is niet stevig en kan zich ook nog jaren na de sluiting verder gaan zetten.

Er moeten extra diepe heipalen komen voor de ondersteuning van de windmolens. De palen zijn 20 meter langer dan normaal. Ze palen moeten door een dikke laag met onbekend afval heen, dus voor de plaatsing van de palen wordt er eerst geboord.

Veel soorten afval

De speciale boor kan volgens de directeur veel soorten afval tegen komen. Daarbij valt te denken aan bielzen, wasmachines, puin en asbest. Dit gebeurt door elk gat voor te boren met een boorkop die ronddraait in combinatie met hoogfrequent trillen.

In totaal worden er dus drie molens gebouwd: één molen aan de oostkant en één molen aan de westkant van de voormalige stortplaats aan de A15 bij Geldermalsen. De derde komt in het midden van de stortplaats. Op de stortplaats is in 2018 al een groot zonnepark gerealiseerd.