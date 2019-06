Helpt Gelderland Helpt Lara Holland aan een hit?

De 17-jarige Lara Holland uit Ede kreeg op het Rijn IJssel College in Arnhem de opdracht om een nummer te maken. De tweedejaarsleerling kon wel wat hulp gebruiken voor het schrijven van zo'n nummer en dus maakte ze een filmpje voor het programma Gelderland Helpt. Dat werd geplaatst op social media, de site en uitgezonden op tv. Ook op radio deed Lara een oproep.

Singer songwriter keek bij toeval

Singer songwriter Martine Fleming keek bij toeval naar de televisie-uitzending van Gelderland Helpt. Haar moeder deed in diezelfde uitzending een oproep voor beren. Bij toeval zag ze daarna Lara een oproep doen. De professioneel zangeres wilde vanuit haar passie graag een ander helpen en reageerde.

Betere tijden na slechte diagnose

Lara en Martine zijn eerst gaan praten over wat Lara wilde vertellen met haar nummer, zijn toen achter de piano gaan zitten en zo kwam het nummer tot stand. Het lied gaat over hoop en betere tijden. De moeder van Lara belande vandaag precies twee jaar geleden in het ziekenhuis met hartproblemen. De vooruitzichten waren slecht. 'Nu gaat het steeds beter en voel ik me meer vrij', aldus Lara. Met het lied wil Lara aan mensen in dezelfde situatie meegeven dat het weer goed kan komen.

'Gelukkig werd het beter, het kwam misschien toch nog wel goed. Alles begon weer met een lach, beter dan dat het ooit was, ik kon weer vrij zijn.... '

Van een tekst en wat akkoorden naar een nummer

Het nummer dat Lara en Martine samen schreven veranderde van een tekst en wat akkoorden in een compleet nummer in de studio van Collin Hoeve (bekend van de 'Voice of Holland' en 'De week van Gelderland') in Nijmegen. Collin speelde verschillende instrumenten in. En zo ontstond in een recordtijd van drie uur een volledig nummer.

Volgens Lara is de school enthousiast. Haar nummer werd vanmiddag al op Radio Gelderland uitgezonden. 'Ik hoop dat veel mensen het gaan luisteren en dat hij aanslaat bij mensen', aldus Lara.

