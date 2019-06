'We moeten leren leven met vuur', zegt natuurbranddeskundige Wageningen Universiteit

Hoewel vooral Zuid-Europa de laatste jaren te maken heeft met grote natuurbranden komt de coördinatie van het project in de handen van de Universiteit van Wageningen te liggen. Dat is vooral te danken aan dr. ir. Cathelijne Stoof, die als natuurbranddeskundige de krachten wil bundelen.

Stoof legt uit: 'In de Verenigde Staten en Zuid-Europa hebben ze natuurlijk al heel lang ervaring met natuurbranden. Nu het ook door de klimaatverandering meer in West-Europa voorkomt, zien zij ons fouten maken die zij ook in het verleden maakten. Dat kunnen we voorkomen door kennis uit te wisselen.'

Polderen

Andersom kan de kennis van Nederlanders op het gebied van watermanagement en 'polderen' van waarde zijn voor andere landen. 'Wij weten heel goed hoe je alle partijen die betrokken zijn bij een gebied waar vaker natuurbranden voorkomen om de tafel krijgt en gezamenlijk een plan opstelt. Dat is in veel andere landen nieuw.'

Foto: Cathelijne Stoof krijgt namens Wageningen University and Research de leiding over het project dat door het leven zal gaan als PyroLife.

De samenwerking is uniek. Meerdere universiteiten van over de hele wereld bundelen de krachten en gaan in totaal 15 experts opleiden die het groeiende probleem het hoofd moeten gaan bieden. Zo wordt er vooral ook gekeken naar het voorkomen van extreem grote branden, zoals vorig jaar in Portugal toen er zelfs doden vielen bij bosbranden.

Op zoek naar de balans

Stoof: 'Je kunt bijvoorbeeld kijken naar hóe een natuurgebied is ingericht. Een brand ontstaat altijd op de grond en kan dan door gras, struiken en lage takken in de toppen van de bomen komen. Dan is de brand niet meer te beheersen. Je kunt er voor kiezen midden in de natuur dit zo te laten. Een brand is niet slecht voor de natuur, maar vlakbij bebouwing of fietspaden zou je het lage groen weg kunnen halen om zo te voorkomen dat mensen of gebouwen gevaar lopen. Maar we moeten hier echt nog meer onderzoek naar doen om te weten hoe je de balans tussen natuur en brand voorkomen vindt.'