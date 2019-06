Straat in Tsjechië vernoemd naar Rheden: Rhedenská

In Tsjechie ligt het plaatsje Cheb. Vanaf begin jaren 70 was Cheb een partnergemeente van Rheden en in het kader daarvan werd rond 1990 een afgeschreven Mercedes brandweerauto geschonken aan de inwoners van Cheb. Het vriendschapsverdrag werd in 2015 ontbonden vanwege de kosten.

De brandweerauto werd gestald in Háje, een gemeenschap die onderdeel was van de stad Cheb. Ruim 25 jaar was er een intense uitwisseling tussen brandweerlieden uit Rheden en Dieren en de collega’s uit Háje.

Anne Bruger: 'Toen de gemeente het partnerschap heeft opgezegd en ook de samenstelling van de groepen veranderde, kwam er een einde aan deze mooie periode. Persoonlijk ben ik vanaf het begin zeer nauw betrokken geweest bij deze uitwisselingen.'

Straatnaam

Volgens Anne Bruger is er na 15 jaar veel veranderd, toen hij onlangs in Cheb was. Dat de inwoners van het plaatsje in Tsjechië de samenwerking tussen Rheden en Cheb hebben gewaardeerd, bleek uit het feit dat er in Háje ook een straat is vernoemd naar Rheden: Rhedenská.