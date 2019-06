Muziekles voor alle Achterhoekse leerlingen

In gezelschap van mediamagnaat Joop van den Ende en 350 basisschoolleerlingen is donderdag in Schouwburg Amphion in Doetinchem het convenant 'Meer Muziek in de Klas' ondertekend. Achterhoekse schoolbesturen, gemeenten, muziekverenigingen en muziekscholen gaan, mede door bijdragen van het Rijk en diverse sponsoren, zorgen dat er vanaf 2022 ruim 20.000 kinderen in de regio structureel muziekles krijgen.

'Muziek doet iets met je brein', aldus wethouder Maureen Sluijter over de noodzaak van muzieklessen in de klas. 'Het maakt je creatief en ontspannen. Dat heeft ook een positief effect op het kunnen leren van onder andere taal en rekenen. Het is goed voor een breder gebied dan alleen creatief bezig zijn.'

Mediagigant en ambassadeur van 'Meer Muziek in de Klas' Joop van den Ende vindt het heel belangrijk dat kinderen bezig zijn met muziek: 'Ze worden er leukere kinderen van. Ze worden ook socialer en dat vind ik een van de belangrijkste dingen.' Het landelijke initiatief zet zich in om regio voor regio ervoor te zorgen dat er uiteindelijk in heel Nederland weer duurzaam muziekonderwijs wordt gegeven aan leerlingen van de basisscholen.



Het eerste dat bij Van den Ende te binnen schiet als hij denkt aan een Achterhoekse band of muzikant is Normaal. 'Ik kom uit het westen, dus ik denk aan Bennie Jolink en Normaal natuurlijk', aldus Van den Ende. 'Maar er is veel meer. De festivals hier, de families die samen muziek maken, de muziekscholen. Het voelt goed om hier te zijn en ik ben trots dat dit hier tot stand wordt gebracht.'