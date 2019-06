Het Nederlands Openluchtmuseum zoekt  Molukse en Nederlandse gastheren en gastvrouwen!

Het Nederlands Openluchtmuseum zoekt in samenwerking met de Molukse Stichting Ana Upu in Lunteren naar Molukse en Nederlandse vrijwilligers die als gastvrouw of gastheer willen werken in de Molukse Barak op het terrein van het Openluchtmuseum in Arnhem.

Wat doe je als gastheer of gastvrouw?

Je vertelt aan de bezoekers over de historische en hedendaagse relatie tussen Molukkers en Nederlanders.

Wat vragen we van jou?

* affiniteit met de gedeelde Moluks-Nederlandse geschiedenis

* bereidheid historische of logo kleding te dragen

* bij voorkeur een dag per week inzetbaar

* leeftijdsgrens tot 80 jaar

* goede beheersing van de Nederlandse taal

* woonachtig in Lunteren, Ede, Barneveld, Voorthuizen of Arnhem.

Na ontvangst van jouw aanmelding word je uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst in het wijkgebouw Ana Upu te Lunteren.

Lijkt het u leuk om als gastheer of gastvrouw aan de slag te gaan bij het Openluchtmuseum? Reageer dan hieronder!