Arnhemse coalitiebreuk: 'Van samenwerking was al lang geen sprake meer'

Het wordt meer en meer duidelijk dat de Arnhemse coalitiebreuk is veroorzaakt door een verstoorde relatie. Volgens GroenLinks en PvdA viel er met D66 niet samen te werken. Eric Greving (PvdA): 'De trots voor waar we samen aan werken ontbreekt.'

door Huibert Veth

Woensdagavond sprak de gemeenteraad over de geklapte coalitie, nadat GroenLinks en PvdA afgelopen week de samenwerking met VVD en D66 beëindigde. Opnieuw werd duidelijk dat naast de inhoudelijke verschillen over hoe om te gaan met de zorgtekorten, toch vooral de verstoorde samenwerking met D66 hiervan de oorzaak was.

Mark Coenders (GroenLinks) verwijt D66 onder meer dat zij niet bij overleggen aanwezig wilden zijn. Dit gaat om overleggen tussen het college en de coalitiefracties waarin over de begroting werd gesproken. Het college had namelijk moeite om binnen de financiële kaders van het coalitieakkoord te blijven en wilde dit vooraf met de coalitiefracties bespreken.

'Schijn van achterkamertjespolitiek'

Voor D66 was dit een principieel punt. Sabine Andeweg (D66) wilde niet meer informatie hebben dan haar collega-raadsleden om de schijn van achterkamertjespolitiek te vermijden. 'Alle besluiten moeten in de openbaarheid worden genomen', zegt Andeweg.

Combee snapt het standpunt van D66 maar vond het acceptabel om de punten te bespreken die schuurde met het coalitieakkoord. Meer is er in die gesprekken ook niet aan de orde gekomen, geven alle betrokken partijen aan.

Op de overleggen tussen de coalitiefracties onderling was D66 wel aanwezig. 'Maar dan wilde D66 weer niet over de inhoud spreken', zegt Coenders. 'En waar het wel over de inhoud ging, werd er keihard onderhandeld.' Van samenwerking was volgens hem al lang geen sprake meer. 'We hebben het vorige week alleen openbaar gemaakt.'

'Toon kon milder'

'We hebben deze periode nadrukkelijk voor dualisme gekozen. Misschien had de toon daarbij iets milder gekund', zegt Andeweg. Ze geeft aan bereid te zijn om te kijken naar de samenwerking en deze te veranderen als daar behoefte aan is. Ze hoopt dat GroenLinks en PvdA hiervoor openstaan. Maar de handreiking blijkt onvoldoende voor deze partijen om op voorhand met een lijmpoging in te stemmen.

Combee geeft aan 'de hele trukendoos' te hebben opengetrokken om de verhoudingen te verbeteren. Hij wijst hierbij op de verantwoordelijkheid voor 150.000 Arnhemmers. 'De relatie kan niet het probleem zijn om de stad onbestuurbaar te laten.'

'Voor lijmen alle scherven nodig'

Er zijn twee verkenners aangewezen die nu de beste vervolgstap gaan onderzoeken. Dit worden VVD'er Jan Markink en Rutger Groot Wassink van GroenLinks. Een advies voor een lijmpoging kan een uitkomst zijn maar Coenders vindt dit niet het meest waarschijnlijk. In de woorden van Daniël Becker (ChristenUnie): 'Voor een lijmpoging heb je alle scherven nodig van hetgeen dat gebroken is.'

