Rooie vrouwen willen nieuw onderzoek Laborijn

'We moeten constateren dat de uitkomsten nog ernstiger waren dan we konden bevroeden', zo schrijven de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek over het onderzoek van Bureau Berenschot in een brief gericht aan de colleges en gemeenteraden van Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek. 'Een openlijk en oprecht excuus naar alle cliënten die onheus en onrechtmatig bejegend zijn, is dan ook op zijn plaats.' Volgens de belangengroep zijn cliënten onrustig door de huidige situatie, terwijl Laborijn aangeeft bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen.



De Rooie Vrouwen willen eerst een nieuw onderzoek, omdat het rapport van Berenschot te beperkt zou zijn. 'Op verzoek van het dagelijks bestuur heeft dit onderzoek zich alleen gericht op de groep bijstandsgerechtigden en niet op de ook zo belangrijke sociale werkvoorziening groep.' Volgens het dagelijks bestuur van Laborijn is dit het gevolg van het feit dat verreweg de meeste klachten afkomstig zijn van de uitkeringsgerechtigden. 'Voordat u daar onomkeerbare stappen zet, is het van groot belang dat ook onder deze groep een onafhankelijk onderzoek gaat plaatsvinden', zo laten de Rooie Vrouwen weten.