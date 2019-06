Lezingen bestsellerauteurs en experts in Airborne Museum Hartenstein

In 2019 is het 75 jaar geleden dat duizenden geallieerde soldaten rondom Arnhem landden om te vechten voor onze vrijheid. In dit bijzondere herdenkingsjaar organiseert het Airborne Museum een lezingenreeks met Britse en Nederlanse experts en bestsellerauteurs.



Lezing Robert Kershaw

De Britse auteur en expert Robert Kershaw schreef de klassieker It never snows in September waarin Kershaw het Duitse perspectief op Operatie Market Garden en de Slag om Arnhem uitvoerig beschrijft. Hij interviewde voor zijn boek veel Duitse soldaten die bij de operatie aanwezig waren waaronder Heinz Harmel, SS-Brigadeführer van de 10e SS-Panzer-Division.



Robert Kershaw, die tot voor kort een hoge positie binnen de NAVO bekleedde, trad in 1973 toe tot het Parachute Regiment en diende in Noord-Ierland, Bosnië en de eerste Golfoorlog, waarvoor hij de Amerikaanse Bronze Star ontving. Hij schreef twaalf boeken over militaire geschiedenis en schreef voor The Times, The Sunday Times, the Daily Telegraph en the Sunday Telegraph.



Datum lezing: 11 september

Tijdstip: 19.00 – 19.30 uur inloop, 19.30 – 21.00 uur lezing + vragen uit de zaal, 21.30 uur einde

Kosten: € 12,50 p.p.

Robert Kershaw - Foto: Airborne Museum



Lezing Bas Steman

Met Morgan, een liefde brengt Steman een verrassend en gewaagd thema binnen de literatuur. Deze overdonderende, ontroerende en autobiografische roman gaat over de liefde, de oorlog (Market Garden), het leven en dood, over het mysterie van de ziel en de liefde die dwars door de dood heen een weg zoekt. Een zoektocht voert de schrijver naar Wales, naar de geliefde van de op 19 september 1944 gesneuvelde paratrooper Morgan uit het 10e bataljon.



Steman is een geboren verteller. In deze bijzondere lezing gaat hij niet alleen dieper in op de autobiografische achtergronden en de totstandkoming van deze roman, maar bezoekt hij ook de begraafplaats en het graf van Morgan. Bas Steman (Apeldoorn 1971) schreef eerder belevingsbiografieën over Leontien van Moorsel en Ramses Shaffy. Zijn romandebuut maakte hij met De Aankomst in 2013, die werd uitgeroepen tot beste wielerroman van het jaar. Steman is ook te zien als ‘Ridder van Gelre’ op Omroep Gelderland en in het theater.



Datum lezing: 14 september

Tijdstip: 13.30 – 14.30 uur lezing met aansluitend een wandeling naar de Airborne begraafplaats waar paratrooper Morgan begraven is. Op dit ereveld liggen 1754 militairen van de landmacht, luchtmacht en zeemacht begraven die in de periode september 1944 tot april 1945 sneuvelden.

Kosten: € 12,50 p.p.



Bas Steman - Foto: Airborne Museum



Lezing Antony Beevor

In De Slag om Arnhem geeft de Britse historicus en meesterverteller Antony Beevor met veel oog voor de militaire en politieke beslissingen, een compleet beeld van het strijdveld rondom Arnhem. Gebruikmakend van nieuw archiefmateriaal schetst hij de lotgevallen van soldaten en burgers en ontdoet hij de veldslag van zijn mythen. De Slag om Arnhem verscheen in 2018 en vanwege de overweldigende belangstelling voor zijn lezing in dat jaar komt Beevor wederom vertellen over zijn boek.

De Britse militair-historicus Antony Beevor studeerde aan Winchester College en aan de Royal Military Academy Sandhurst, waar hij werd onderwezen door Sir John Keegan. Hij is de auteur van vele boeken, waaronder de internationale bestsellers Stalingrad en Berlijn. Wereldwijd werden van zijn boeken vele miljoenen exemplaren verkocht. Zijn werk werd verschillende malen bekroond, met onder andere de Samuel Johnson Prize en de Wolfson Prize for History.



Datum lezing: 15 september

Tijdstip: 15.30 – 16.00 uur inloop, 16.00 – 17.00 uur lezing + vragen, 18.00 uur einde

Kosten: € 12,50 p.p.

Anthony Beevor - Foto: Airborne Museum/John Fry



Lezing Dilip Sarkar

Op 18 september vertelt Sarkar over zijn nieuwste boek Arnhem 1944, the human tragedy of the Bridge too Far in het Airborne Museum. Dit unieke boek is gericht op de tragische verhalen van individuele slachtoffers, die op verschillende momenten gedurende de Slag om Arnhem werden gedood. Deze ontroerende verhalen heeft Sarkar willen vastleggen voor het nageslacht. Vanaf 20 september is in aanvulling op het boek in Airborne at the Bridge in Arnhem de tentoonstelling Dilip Sarkar; the human tragedy of the Bridge too Far te zien.



De Britse historicus Dilip Sarkar MBE FRHistS is gedurende zijn hele leven geïntrigeerd geweest door de Tweede Wereldoorlog. Sarkar is sterk gefocust op het menselijke aspect en het effect van het verlies op nabestaanden. Arnhem 1944 is zijn 38e boek. Sarkar presenteerde zijn boeken op prestigieuze locaties als de universiteit van Oxford en het Imperial War Museum en werkte aan verschillende tv-documentaires. Hij is een internationaal erkend expert over de Battle of Britain en Spitfire, waarvoor hij een onderscheiding (MBE) ontving van de Koningin. Dilip werd in 2006 gekozen tot lid van de Fellowship of de Royal Historical Society.



Datum lezing: 18 september

Tijdstip: 19.00 – 19.30 uur inloop, 19.30 – 21.00 uur lezing + vragen uit de zaal, 21.30 uur einde

Kosten: € 12,50 p.p.



De komende tijd zullen meer lezingen en boekpresentaties aan het programma worden toegevoegd. Alle lezingen vinden plaats in het Airborne Museum Hartenstein. Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek. Meer informatie en ticketverkoop: www.airbornemuseum.nl/75-jaar-slag-om-arnhem