Proef met dagopvang in buurthuizen Ede en Lunteren

door Joukje Valkenburg - Beiboer

Het plan is onderdeel van een pakket aan bezuinigingsmaatregelen om de kosten van zorg en ondersteuning voor de gemeente terug te dringen. Met de proef wil het gemeentebestuur jaarlijks zo'n 190.000 euro besparen. Of de plannen doorgaan is nog niet zeker. De gemeenteraad moet zich er eerst over buigen.

€100.000 subsidie

Buurthuizen die meedoen ontvangen een gemeentelijke subsidie van maximaal 100.000 euro per jaar, staat in de plannen. Met dat geld kan onder andere een zorgprofessional ingeschakeld worden. Voor extra handen rekent de gemeente ook op vrijwilligers.

Tekst loopt door onder de foto:

Buurthuis de Schakel in Lunteren wordt momenteel verbouwd

De dagbesteding in de wijk zou bedoeld zijn voor mensen met een lichte zorgindicatie. 'In algemene zin behoren bijvoorbeeld mensen met beginnende dementie en mensen met psychiatrische klachten tot de doelgroep', valt in de brief te lezen. Volgens het gemeentebestuur is dagbesteding dichter bij huis prettiger; mensen hoeven niet meer in een busje op en neer te pendelen.

Weg bij huidige plek

Wanneer er opvang in de buurt geregeld wordt, kan het zijn dat mensen bij hun huidige dagbestedingsplek weg moeten. Bij een zogenoemde heroverweging gaat de gemeente kijken welke vorm van dagbesteding het meest passend is.

Het is nog niet bekend wanneer de proef precies van start moet gaan. 'Wij richten ons op oktober dit jaar', zegt Henk Hooijer van de buurthuis de Schakel in Lunteren. Maar dan moet de gemeenteraad dus eerst nog akkoord gaan.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier