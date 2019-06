Toch niet shoppen op Eerste Kerstdag in Nijmegen

door Rob Haverkamp

'Waarom?', steekt Mark Buck van het CDA van wal in een betoog tegen de verruiming van de winkeltijden. 'Omdat ze het zelf willen. Ja, ondernemers willen een heleboel in deze stad. Maar wij zijn er als raad af en toe ook om te zeggen: dit wel en dit niet.'

Eerste Kerstdag: 'Verdraaid, klopboor stuk'

'Op Eerste Kerstdag een bouwmarkt open gooien, waarom zouden wij dat als raad moeten willen?', vraagt de fractievoorzitter van het CDA zich hardop af. 'Het gaat ook om de mensen die er omheen wonen'. Iets vergeten voor de vulling van de kalkoen kan Buck nog snappen, maar 'talloze mensen die op Eerste Kerstdag denken: verdraaid, klopboor stuk. Ik kan het me echt niet voorstellen.'

De CDA'er wijst ook op het feit dat de kleine MKB'er, die niet zomaar open kan op een feestdag, lijdt onder de wens van de grote winkelketens. En een dergelijk besluit terugdraaien is onmogelijk. Hij doet een duidelijk beroep op zijn mederaadsleden: 'Doet het niet'.

'Een hel op aarde'

'We zijn het niet vaak eens met het CDA', reageert SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. 'Maar dit keer zijn we het hartgrondig eens'. Volgens de SP-voorman wordt het voor de kleine MKB'ers 'een hel op aarde' als ze moeten opboksen tegen het grootkapitaal. Vooral als ze alle zon- en feestdagen ook open moeten om in de concurrentiestrijd het hoofd boven water te kunnen houden. 'Die werken zich al het schompes en vaak voor weinig geld'. Omwonenden hebben zo ook geen dag in het jaar meer rust, betuigt Van Hooft.

Waar het overgrote deel van de raad eerder het wel een aardig idee leek om nog even schroefjes te kunnen kopen of een fles cola op Eerste Kerstdag, is de verdeeldheid van de raad woensdagavond goed voelbaar. De ondernemers geven aan veel klanten te missen omdat andere regiogemeenten zoals Arnhem, Wijchen en Heumen al eerder hun winkeltijden hebben verruimd.

Eerste Kerstdag shoppen in Wijchen of Malden

Ook onder consumenten is een behoorlijk draagvlak voor openstelling op zon- en feestdagen. Uit een landelijke evaluatie van het Ministerie van Economische Zaken blijkt bovendien dat een zondagsopenstelling over het algemeen geen negatieve gevolgen zou hebben voor werknemers.

In een hoofdelijke stemming hakt de gemeenteraad uiteindelijk de knoop door. De namen van alle aanwezige raadsleden werden opgelezen, waarna ze moesten zeggen of ze voor of tegen zijn. Na een korte schorsing om de stemmen te kunnen tellen bleek dat Nijmegenaren die een klopboor willen kopen op Eerste Kerstdag, of toch nog iets vergeten zijn voor de vulling van de kalkoen, zullen moeten uitwijken naar buurgemeenten als Wijchen en Heumen. Het voorstel ging uiteindelijk de prullenbak in met 12 voor en 24 tegen.

Zie ook: Verzoek winkeliers ingewilligd: ruimere openingstijden in Nijmegen