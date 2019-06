Nard Kwast exposeert zijn eigen 'meesterwerken' in Apeldoorn

door Maaike de Glee

'Nog een klein stukje naar links. Nog iets meer.' Met een bezweet hoofd geeft Nard Kwast instructies aan een aantal leden van de kunstcommissie van de Grote Kerk die meehelpen met het inrichten van de expositie. Vooral de grote replica 'Jacob zegent de zonen van Jozef' van Rembrandt die Kwast namaakte is nog een flinke klus om op zijn plek te krijgen. Maar als het metershoge schilderij op zijn plek hangt is de ontlading groot. 'Het hangt er mooier dan ik had durven hopen.'

Tekst gaat verder onder foto

Voor dit meesterwerk heeft Nard ook een speciaal handgemaakte lijst laten maken. 'Het kostte heel veel geld, maar met dit schilderij kon ik niet met een simpele lijst aankomen.' Op het oog lijkt de lijst wel gemaakt van bladgoud.

Blikvangers

Nog een blikvanger in de kerk is de replica van Rembrandts 'Het Joodse Bruidje'. 'Dit schilderij heb ik in 2015 al gemaakt. In het Rijksmuseum heb ik het wel tientallen keren bestudeerd, om het zo goed mogelijk na te kunnen schilderen. Ik zou het nu anders hebben gemaakt, maar vind het wel mooi.'

Door de hele kerk heen hangen maar liefst 17 schilderijen van Kwast. Aankomende zaterdag wordt de expositie geopend door NOS-nieuwslezer Annechien Steenhuizen, die ook Project Rembrandt presenteerde. 'Ze zei meteen 'Ja', toen ik haar vroeg om te komen,' vertelt Nard.

replica Rembrandts 'Joods bruidje' Foto: Omroep Gelderland

Behalve de replica's hangt er ook veel eigen werk van Kwast. Een schilderij van zijn zoon Jippe hangt in de hoek. En ook zijn vriendin staat op één van de schilderijen geportretteerd. Toch is de Apeldoorner zelf op dit moment het meest trots op een stilleven die vergankelijkheid laat zien. 'Ik wilde meer dan alleen een tafel met drie appels en een stuk taart. Een marter was op het moment van maken bezig met het knagen aan dakisolatie materiaal van mijn woning en dus heb ik die maar gebruikt in mijn schilderij.

Overleden huisdieren portretteren

Het tv-programma heeft hem veel bekendheid gegeven en daardoor ook veel aanvragen opgeleverd. Toch blijft de Apeldoorner er nuchter onder. 'Ik heb aanvragen gekregen voor het openen van winkels, maar ook voor het portretteren van overleden huisdieren. Voor dat laatste heb ik toch maar bedankt.' Ondanks dat Nard nog meer werk wil maken van zijn schilderkunsten denkt hij er niet over om zijn baan bij de gemeente Arnhem op te zeggen. 'Juist de combinatie tussen het schilderen en mijn werk daar vind ik zo leuk.'

Toch is het schilderen ook allang geen hobby meer voor Nard. 'Daarvoor bijt ik me te veel vast in mijn onderwerp. Ik ben er dan zo druk mee. Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens het programma en blijf leren.'

'Apeldoornse Rembrandt'

Wie momenteel langs de Grote Kerk in Apeldoorn rijdt met de fiets of auto kan er niet omheen. Een groot bord kondigt de expositie van de Apeldoornse Rembrandt groots aan. 'Ja, groot hè, dat had ik ook niet gedacht toen ze me vroegen of ik akkoord ging met het maken ervan.'

Tekst gaat verder onder foto.

De expositie in kerk van Apeldoorn is voor Kwast een enorme eer. 'Ze vroegen me al toen ik nog volop in de race was van het programma. Toen zullen ze vast al gedacht hebben, dan hebben we in ieder geval de primeur,' vertelt Nard lachend. 'Ik heb in het verleden wel eens wat geëxposeerd in Groningen, maar ik heb nog nooit iets in Apeldoorn gedaan. Veel mensen bij mij in de wijk weten niet wat ik doe, daar komt nu verandering in.'

De schilderijen van Nard Kwast zijn tussen 29 juni en 14 september ieder weekend gratis te bezoeken