Diarree was mijn grootste nachtmerrie toen ik voor het Wereld Natuur Fonds op reis ging om aan den lijve te ondervinden hoe de ontbossing in Brazilië oprukte.

Ik had nergens zomaar water gedronken of ongekookt voedsel gegeten en toch kwamen er hele vreemde nieuwe bewoners in mijn darmen bij en was de terugvlucht via Parijs een race tegen de klok.

Na lang onderzoeken en diepgravend bestrijden woonde ik na maanden weer in m’n eentje. Toen ik hoorde dat de Nederlandse koeien al 50 jaar lang permanent aan de schijterij zijn door te eenzijdige voeding schrok ik behoorlijk. In plaats van gras met kruiden en bloemen eten ze alleen Engels raaigras, dat kunstmatig hard groeit. Want dat levert meer op en altijd en overal precies dezelfde melkkwaliteit… wat voor de verwerkingsindustrie ook handig is.

Geen fluctuaties en afwijkingen… altijd alles precies gelijk. En koeien zijn toch maar domme runderen, dus dat die hun hele leven aan het leeglopen zijn is vast niet zo heel erg. Alleen een beetje voor de koe. Maar die is hopelijk te dom om dat te merken. Of is dit het zoveelste voorbeeld dat we als mens de verbinding met de natuur om ons heen kwijt zijn? En in plaats dat ik heerlijk ontspannen door de Loowaard liep, kreeg ik ineens hele rare krampen in m’n onderbuik.

