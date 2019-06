Nijmegen wil noodrem wietproef

door Rob Haverkamp

In een brief aan de minister sprak burgemeester Hubert Bruls eerder al zorgen uit over ellende die deelname aan de wietproef over de stad kan uitstorten. Wat wordt er bijvoorbeeld voor drugs aangeboden?

Vrees voor overlast

Volgens de burgemeester is leidend: 'Wat gaat de consument doen?'. Dat bepaalt in belangrijke mate of er overlast ontstaat voor de stad en haar inwoners. Als de minister niet met een geruststellend antwoord komt, zou dat een moment kunnen zijn dat Nijmegen zich alsnog terugtrekt en niet meedoet aan het experiment.

Ook als Nijmegen wel meedoet zijn er tijdens de proef verschillende dingen die maken dat de burgemeester kan zeggen 'nu loopt het de schoenen over'. Dat gaat volgens Bruls niet alleen over overlast. 'Dat kan ook illegaal gedrag van coffeeshophouders zijn. Die bijvoorbeeld gaan shoppen buiten de telers die zijn aangewezen.'

Er is nog veel onbekend over hoe de wietproef er in de praktijk uit gaat zien. De stad moet 'niet zomaar in het diepe springen', zegt Marieke Smit namens GroenLinks. Er is vrees voor toename van straatoverlast. Bijvoorbeeld omdat de proef de straathandel kan bevorderen. Dat moet reden kunnen zijn om te stoppen vinden de indieners van de motie.

Een tevreden cannabisroker, is geen onruststoker

'Het is nog helemaal niet beklonken dat de gemeente ook genoeg bijdragen van het Rijk krijgt om deze proef ook te bekostigen of de handhaving daarvan. Als we daarop moeten gaan toegeven, in de openbare orde, zou dat voor mij wel een no go zijn', aldus Smit.

De gemeenteraad heeft die zorgen nu verwoord in een motie die als titel meekreeg: Een tevreden cannabisroker, is geen onruststoker. De Nijmeegse politici willen een 'noodrem' waarmee 'deelname aan het experiment gestopt kan worden wanneer de proef teveel risico's brengt voor onze stad'.

Een eerdere brief van de burgemeester aan de raad leert dat de wettelijke regeling wel zo'n noodrem heeft, maar dat alleen de minister daaraan mag trekken als de burgemeester daarom vraagt. De burgemeester krijgt vooralsnog geen eigen bevoegdheid daartoe.

De motie is ingediend door GroenLinks, samen met de SP, de PvdA, Stadspartij DNF en door Gewoon Nijmegen. De motie werd aangenomen met 33 stemmen voor en 4 tegen. 'We verwachten dat het veel meer overlast veroorzaakt dan we nu inschatten', lichtte Marjolein Mijling namens het CDA de stem tegen van die partij toe. 'Wij zijn dus tegen de proef'.

