Bloedheet weekend voor de deur, evenementen afgelast

Tropische hitte komt via een oosten wind opnieuw onze kant op. Zowel zaterdag als zondag worden temperaturen boven de 30 graden verwacht. Het warmst wordt het waarschijnlijk zaterdag in de Achterhoek, waar een temperatuur van 34 tot 36 graden mogelijk is. Na het weekend daalt de temperatuur.

Streep door evenementen

Diverse evenementen in onze provincie zijn afgelast vanwege de verwachte warmte. De organisatoren willen problemen voorkomen. Zo is het Euregionaal Voetbaltoernooi voor vluchtelingen in Neede, dat zaterdag gehouden zou worden, afgelast. 'Op kunstgras spelen is niet verantwoord nu de temperatuur kan oplopen tot tegen de 40 graden. Een lastige beslissing, maar voor ons gevoel de juiste', schrijft de Sportfederatie Berkelland. De organisatie gaat op zoek naar een andere datum.

Ook de seizoensafsluiting van Be Quick uit Zutphen gaat niet door. Leden van de voetbalvereniging zouden een sponsorloop houden, maar de club ziet daar vanwege de verwachte warmte van af. De Lingewaal Loop in Herwijnen is eveneens afgelast. 'Vanwege de verwachte hitte heeft de organisatie besloten dat het verstandiger is om de wedstrijd af te gelasten', schrijft de organisatie.

Andere evenementen nemen maatregelen tegen de verwachte hitte. Zo wordt de EHBO-post van de kermis in Doesburg uitgebreid en is er een waterpunt beschikbaar.

Politie waarschuwt baasjes

De politie roept baasjes op hun hond niet in de auto achter te laten. De temperatuur in geparkeerde auto's kan dit weekend binnen enkel minuten oplopen tot wel vijftig graden. 'De dieren kunnen geen kant op en raken snel oververhit. Ook de ramen op een kier zetten heeft dan geen zin', stelt de politie

Dinsdag had Gelderland ook al te maken met tropische temperaturen. In de Achterhoek werd het ruim 34 graden.

Zie ook: Zo ging Gelderland met de tropische hitte om