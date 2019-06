Test: hoe rijdt een 4-wheel drive scootmobiel op de Posbank?

Lekker recreëren in de natuur. Dat wil je ook kunnen als je niet zo goed ter been bent. Bijvoorbeeld door een handicap of gewoon omdat je wat ouder wordt. Maar bospaden zijn hobbelig en niet geschikt voor een rollator of scootmobiel. Vandaag vindt op de Posbank de eerste testrit plaats van een nieuwe fourwheel off road scootmobiel. Kan die ieder bospad aan...? Een test.

We kennen ze al van het strand. Rolstoelen met van die ontzettend dikke banden waarmee je goed door het rulle zand rijdt. Er vindt momenteel een ware revolutie plaats in vervoermiddelen waarmee mensen die slecht ter been zijn beter kunnen recreëren.

Op parkeerplaats Tonnekesweg in Nationaal Park de Veluwezoom nabij de Posbank test Fia Schooljan van Natuurbanden.nl vandaag een nieuwe type off road scootmobiel. 'Helemaal four wheel drive', volgens Fia en 'vooral veilig voor mensen met een handicap. Zodat je ook je hondje kan blijven uitlaten in de natuur als je wat slechter ter been wordt'.

Hij blijft stabiel

Voorzichtig wordt de scootmobiel uit de auto geladen. Banden met stevig profiel vallen gelijk op. Eén van de armsteunen wordt uitgeklapt en er is genoeg ruimte om in te stappen. En hoe zwaar je ook hangt op die armleuning: de scootmobiel blijft stabiel. Even wennen aan de joystick en dan is het gas geven. Na een paar meter heb je de joystick al door: links is links en naar voren is rechtdoor. Oneffenheden in de weg zijn onvoelbaar. Zelfs rul zand is geen probleem. En als de verslaggever even wat overmoedig wordt en naast het bospad in de bush belandt, hebben de vier wielen genoeg kracht en stabiliteit om je er zonder moeite uit te trekken.

Geslaagde test

Het gaat zo snel dat Fia zoveel stof veroorzaakt dat het tussen de tanden zit: 'dit is geweldig'. roept ze. Zichtbaar genietend veegt ze de lippen schoon voor nog een heuveltje. Vooral de stabiliteit en de grote accuradius van 100 kilometer worden geroemd. De testrit kan geslaagd genoemd worden.

Met de testrit wil Fia Schooljan laten zien dat aanpassingen aan de natuur lang niet altijd nodig zijn om zelfstandig en veilig met een rollator, elektrische rolstoel of scootmobiel op onverharde paden te gaan. Nu nog iemand vinden die dit beschikbaar wil stellen aan mensen die het nodig hebben, denkt Fia. Daar gaat ze naar op zoek.