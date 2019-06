Benefietconcert voor gedupeerden van verwoestende tornado in Rheden

Het Rhedense koor Con Colore trad samen met koren uit de omgeving op in de Dorpskerk voor een paar honderd toeschouwers. De opbrengst van het concert en diverse acties gaat naar een speciaal fonds voor gedupeerden. Want lang niet alle schade wordt vergoed door de verzekering, zoals auto's die total loss zijn verklaard en slechts een geringe dagwaarde hadden.

'Veel chaos in het dorp'

Koorlid Gerdienke Janssens was de initiatiefneemster van het benefietconcert. 'Na de storm was er heel veel chaos in het hele dorp. Overal lagen bomen, op auto's, huizen. Maar wat daarnaast opviel, was dat mensen elkaar opzochten, elkaar gingen helpen. Ik wou eigenlijk proberen dat zo lang mogelijk vast te houden.'

In overleg met de gemeente Rheden is besloten om als koor een commissie op te richten die het opgehaalde geld gaat verdelen. Mensen die gedupeerd zijn door de tornado kunnen zich via e-mail melden. Ook is het mogelijk om anderen die getroffen zijn aan te melden.

