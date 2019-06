Bakker kan geen personeel vinden, sluiting winkels dreigt

Van der Veer weet het niet meer. 'Alles heb ik geprobeerd', vertelt de ambachtsman. 'Van sociale media tot advertenties in de kranten, ik heb collega's gebeld en uitzendbureaus. Ik heb zelfs een advertentie in de Leeuwarder Courant geplaatst, omdat we van origine een Friese bakker zijn. Het resultaat van dit alles: niet één reactie.

De tijd begint te dringen voor Jaap en zijn vrouw Aukje. Vanaf 1 juli mist hij een van zijn broodbakkers die naar een andere werkgever overstapt. De andere medewerker die overblijft moet na de zomer het ziekenhuis in voor een behandeling en is weken uit de roulatie.

Bakker moet in gips

Van der Veer kan zelf niet terug de bakkerij in. Hij moet geopereerd worden, de datum van de medische ingreep is nog niet bekend, maar het zal hem langdurig beperken in zijn doen en laten. De bakker moet in het gips.

De tekst gaat verder onder de foto van de onfortuinlijke bakker.

'Het werk dat voorheen door drie bakkers werd verzet, moet deze zomer door één iemand worden opgepakt. En vanaf september hebben we echt een heel serieus productiviteitsprobleem. Als ik niet heel snel een bakker vind, kunnen we niet anders dan de deuren sluiten.'

Hij gaat verder: 'We hebben twee prachtige winkels in Ede en Barneveld en bedienen daar dagelijks een mooie, vaste klantenkring. Tientallen prijzen hebben we gekregen. Ons bedrijf bestaat bijna dertig jaar en inmiddels zijn ook onze zoons, Lammert en Remco, toegetreden. Opvolging binnen dit familiebedrijf is dus gegarandeerd en daar zijn we hartstikke trots op. Maar we hebben wel de handen nodig die ons dagelijks brood bakken.'