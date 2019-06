Hoe Roze Woensdag uitgroeide tot een fenomeen tijdens de Vierdaagse

door Sven Strijbosch

'Het zou van de Nijmeegse Potten en Flikkerdag afkomen op het Koningsplein', vertelt Sander Ederveen van Stichting Roze Woensdag. 'Maar dat is niet zo.' De speciale dag voor LHBT'ers is langzaamaan uitgegroeid tot een fenomeen in de Waalstad.

In 1983 wordt er nog een flink dieptepunt bereikt. Er zijn rellen bij toenmalig café 't Bakkertje. 'Je kunt tijdens de Zomerfeesten beter een politiepaard zijn dan een homo', valt er te lezen in een zwartboek dat in die tijd door de COC werd opgesteld.

'De politie greep pas in toen een politiepaard werd bekogeld met een bierblikje', zegt Helm de Laat. 'Er werd zelfs een molotovcocktail naar binnen gegooid. Meerdere LHBT'ers raakten gewond, maar de daders werden slechts gesust door de politie.'

Ombuiging in de jaren 90

Waar de gemeenschap in de jaren 80 zelfs de stad uitvlucht tijdens de Vierdaagse, buigt dat in de jaren 90 om. 'Steeds meer mensen uit de Nijmeegse gayscene treffen elkaar in de Van Welderenstraat. Op initiatief van Café de Verjaardag en Café the Great Pretender geven horecaondernemers de doortocht van lopers een extra roze tintje.

De kleur roze komt van de roze driehoek. Deze werd oorspronkelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt om homoseksuelen te herkennen', stelt Stichting Roze Woensdag op basis van het uitgevoerde onderzoek.

Bekijk de reportage (tekst loopt verder onder video):

Route verlegd door populariteit

Eind jaren 90 werd hier en daar al van Roze Woensdag gesproken, maar in 2002 werd het officieel, zo blijkt uit het onderzoek. 'Tegen 2004 is het al zo druk, dat de route in 2005 wordt verlegd. De populariteit van Roze Woensdag is dan zo gegroeid, dat bezoekers en lopers nog maar met een paar meter per minuut door de van Welderenstraat en de In de Betouwstraat kunnen bewegen', aldus de stichting. En inmiddels is de olievlek over de hele stad verspreid.

Komende Vierdaagse doen er twaalf podia mee aan Roze Woensdag, waaronder twee nieuwe aan de Waalkade. Het zijn er meer dan ooit. Daarnaast zullen tal van feestvierders en lopers zich natuurlijk weer in een roze outfit hijsen. 'We komen van ver als je kijkt naar de jaren 80', zegt Sander Ederveen trots. In 2008 richtte hij de Stichting Roze Woensdag op om het evenement te laten groeien.

'Ik zou willen dat het niet nodig was'

Of het nog nodig is anno 2019? Ja, al zijn er mooie dingen bereikt, meent Ederveen. 'Ik zou willen dat het niet nodig was. Er is nog steeds discriminatie en mensen worden nog steeds bedreigd of zelfs fysiek aangevallen om wie ze zijn. We vieren daarom wat we bereikt hebben en staan stil bij wat er nog te doen is op dit vlak.'

In ieder geval wordt en speciaal aandacht besteed aan specifieke doelgroepen als bijvoorbeeld licht verstandelijk gehandicapten en vluchtelingen. 'Die komen ook samen op Roze Woensdag. Het is bij vluchtelingen heel bijzonder om te zien. Waar ze in hun eigen land zouden vluchten voor de politie, staan agenten hier regenboogbandjes uit te delen op Roze Woensdag. Het is mooi dat die mensen nu in vrijheid kunnen leven', besluit Ederveen.