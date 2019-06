Lelystad Airport volgend jaar open? 'Ik zie niet in hoe ze het gaan halen'

Opening van Lelystad Airport in april 2020 wordt steeds moeilijker. Een belangrijk debat dat begin juli zou plaatsvinden is vandaag uitgesteld. De politiek gaat pas na de zomer praten over het vliegveld.

'Ik heb voorgesteld om het overleg toe te voegen aan het debat luchtvaart vlak na de zomer. Want je moet wel iets te bespreken hebben. Anders heeft het geen zin', zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra in een reactie.

'Uitstel geen feit'

De Tweede Kamer zou praten over de VVR, een maatregel die ervoor moet zorgen dat vliegtuigen verhuizen van Schiphol naar Lelystad Airport. De maatregel moet eerst beoordeeld worden door de Europese Commissie. Aangezien dat nog niet is gebeurd, heeft de VVD gevraagd om uitstel.

Volgens Dijkstra betekent dat niet dat de opening van het vliegveld in april 2020 in gevaar komt. 'Uitstel van Lelystad Airport is geen feit. Dat is een voorbarige conclusie. Daar is namelijk de Kamer niet voor nodig, omdat het een politieke keuze is.'

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van oppositiepartij GroenLinks denkt dat uitstel onvermijdelijk is. 'De luchtvaart heeft gezegd dat ze in augustus duidelijkheid wilden hebben. Het lijkt me dat uitstel onvermijdelijk is. Ik zie niet in hoe ze april 2020 gaan halen.'

'Snel duidelijkheid'

Eerder dit jaar gaven vliegtuigmaatschappijen al aan uiterlijk halverwege het jaar helderheid te willen hebben over de opening van het vliegveld op 1 april 2020. Volgens VVD-Kamerlid Dijkstra moet de politiek zo snel mogelijk duidelijkheid geven.

'Ik denk dat we er alles aan moeten doen om luchtvaartmaatschappijen zo snel mogelijk helderheid te bieden. Ik begrijp ook dat ze tijdig een planning moeten maken.' Het debat wordt nu op 11 september gevoerd.

