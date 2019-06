Tekort Nijmegen loopt op van 12 naar 20 miljoen: 'Dat spaarvarken gaat eraan'

door Rob Haverkamp

De accountant van de gemeente vindt dat de 7.9 miljoen verlies op aangekochte grond niet in stukjes verdeeld over een aantal jaren moet worden afgeboekt, maar nu in één keer. Dat blijkt uit een brief over Stadsrekening 2018 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad stuurt.

Uiteindelijk financieel hetzelfde plaatje

In de brief staat dat de wijziging over meer jaren bekeken budget neutraal is. Wat nu in één keer wordt betaald hoeft de komende jaren niet meer uit de saldireserve te worden gehaald. 'Het is eigenlijk puur boekhoudkundige techniek', zegt een woordvoerder van de gemeente.

'Het is niet zo eenvoudig te vertalen als dit heel vervelend voor de gemeente is, want uiteindelijk komen we financieel natuurlijk uit op hetzelfde plaatje. Zonder dat we in de financiële problemen komen.'

'Het maakt uiteindelijk dus niks uit', aldus de woordvoerder namens het college. 'Het betekent alleen dat we nu een iets lager restant hebben omdat je in één keer die 7.9 miljoen moet pakken, daar waar je die anders had uitgesmeerd.' Het college noemt het opvallend dat de 'huidige accountant een afwijkend standpunt heeft ten opzichte van onze vorige accountant(s)'.

Een hele smak geld

VVD-fractievoorzitter Inge van Dijk is niet gelukkig met de extra aanslag op het Nijmeegse spaarvarken. 'Er moet nog 8 miljoen uit voor afrekening van 2018. En voor dit jaar hebben we nog een gat van 12 miljoen, dat ook nog ergens vandaan moet komen. Dat is bij elkaar een hele smak geld. Bij elkaar 20 miljoen. Dat spaarvarken gaat eraan.'

'Daarom viel ik ook wel van mijn stoel, omdat dit wéér een voorbeeld is waarbij het dus misgaat', gaat Van Dijk verder. 'En waarbij de account dus ingrijpt. Die zegt: dit kan niet zo. Hartstikke leuk dat jullie in een glazen bol willen kijken hiervoor, maar dit is gewoon een risico dat zich 100% voordoet, dus dat moet je nu gewoon pakken. Klaar. Gewoon de volle mep.'

'Het heeft ook weer direct invloed op het probleem waar we nu mee zitten. Als de saldi naar beneden gaan, en dat gaat dus gebeuren want er moet 8 miljoen uit, dan betekent dat dus ook weer iets voor het verloop van die saldi en hoeveel er dan in zit. En wat je er eventueel nog uit zou kunnen halen nu.'

Niet de bedoeling

Ook Paul Eigenhuijsen, fractievoorzitter van de lokale partij VoorNijmegen.NU, is onaangenaam verrast. 'We hebben het wel in ons spaarvarken, maar het is wel fors geld. Je had het niet bedacht', reageert hij.

'Het is een beetje hetzelfde als je zegt: thuis spaar ik voor mijn nieuwe auto. En je denkt: over een jaar of vijf heb ik een nieuwe auto nodig, dus ik spaar een beetje. En dan gaat morgen je wasmachine kapot. Dan heb je het geld voor die wasmachine, maar het was niet je bedoeling. De bedoeling was om die auto te kopen.'

'Hoe gaan we dat in godsnaam doen?'

'Dan kun je leuk zeggen dat het budgetneutraal is', gaat Inge van Dijk verder, 'maar het betekent eigenlijk dat je nóg harder moet gaan sparen de komende jaren. En dat wordt natuurlijk een hele uitdaging. Dat moeten we ook ergens vandaan halen. Want het geld groeit niet aan de bomen. Dus hoe gaan we dat in godsnaam doen? Wetende dat je al een tekort hebt van 10,5 miljoen de komende jaren.'

Volgens de VVD-fractievoorzitter zie je als je de brief aan de raad leest ook goed de kritiek van het college op de accountant. Van Dijk: 'Dan denk ik: ja het is wel heel makkelijk om te zeggen dat het daar ligt. Je kunt kritiek op de accountant leveren, maar daar schiet je verder niet zoveel mee op.'

De stadsrekening stond eigenlijk als hamerstuk op de agenda, maar op verzoek van VVD-fractievoorzitter Van Dijk wordt het nu een debatstuk voor de vergadering van 3 juli. Daar is begrip voor vanuit het college. Die vergadering is ook het tekort van 12 miljoen voor dit jaar en 10 miljoen structureel voor de komende jaren onderwerp van debat. 'Dat houdt zoveel verband met elkaar, dat kunnen we nu niet los van elkaar zien', aldus Van Dijk.

