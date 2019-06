Rivierenland lijkt eikenprocessierups de baas te zijn

door Menno Provoost

Uitvoeringsorganisatie Avri beheert het groen in Tiel, Buren, Neder-Betuwe en West Betuwe. Eikenbomen in het openbare gebied van de gemeenten worden systematisch gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten van de eikenprocessierups. Volgens een woordvoerder is het werk dit jaar prima bij te houden. In Tiel is er een lichte toename, maar daar staan maar weinig eiken. In Buren is het aantal nesten dat tot dusver is aangetroffen en verwijderd ongeveer gelijk aan een jaar eerder: circa vierhonderd.

In de laatste twee gemeenten is preventief gespoten om de vorming van nesten tegen te gaan. Dat werkt goed, aldus de voorlichter. 'Wat we weten komt de rups in West Betuwe nauwelijks voor', zegt zij. 'We hebben de afspraak met de gemeente dat we de aannemer op pad sturen om te zuigen als er voor een dag werk is. Dat is tot nog toe niet gebeurd.'

Proef met bestrijding

In de eikenrijke gemeente Neder-Betuwe worden wel nesten aangetroffen en verwijderd, maar significant minder dan vorig jaar. Toen waren er rond deze tijd al een kleine duizend aangetroffen, nu zijn dat er iets meer dan vierhonderd.

Omdat Neder-Betuwe een centrum is voor laanbomenteelt, is er extra ingezet op het oplossen van het probleem met de eikenrups. Deze kan gekweekte eikenbomen aantasten en de boomkwekers kunnen in de problemen komen met hun export als er dergelijke plagen of ziektes heersen in het gebied.

Wethouder Stefan van Someren heeft daarom het initiatief genomen om dit jaar een proef met de bestrijding uit te voeren. Daarvoor is de gemeente in drie gebieden opgedeeld. In het eerste gebied is niet preventief gespoten, maar worden nesten nog volgens de oude methode weggehaald.

In de andere gebieden worden twee biologische bestrijdingsmiddelen ingezet: nematoden (aaltjes) en een bacteriepreparaat. 'In het gebied waar we nematoden hebben toegepast zien we hier en daar nog een nest', vertelt Van Someren. 'Maar significant minder dan voorgaande jaren. En in het gebied waar we de bacteriën hebben toegepast, moeten we het eerste eikenprocessierupsennest nog aantreffen. Dus het bestrijdingsmiddel is effectief.'

Verbaasd

Van Someren verbaast zich dan ook een beetje over de doembeelden die over de overlast van de rups worden opgeroepen. Collega's die met de handen in het haar zitten, mogen gerust bij hem aankloppen. 'Zeker ook naar aanleiding van een uitzending van het achtuurjournaal dacht ik: ik moet met dit verhaal de boer op. Er zijn gewoon oplossingen die ook gewoon toepasbaar zijn voor gemeenten en voor groenbeheerders.'

Bekijk hier de reportage:

Beluister hier het interview met Stefan van Someren (de tekst gaat verder onder het fragment):

Gevaarlijk voor vlinders

Het middel dat Neder-Betuwe gebruikt heet Xentari en is niet nieuw. Het is al tientallen jaren beschikbaar als biologisch bestrijdingsmiddel in de landbouw en wordt door verschillende gemeenten ook al langer gebruikt tegen de eikenprocessierups. Het is wel zaak om dit heel secuur te doen, aldus Van Someren. Sowieso mag het niet toegepast worden in gebieden waar beschermde vlinders leven.

'Preventief bestrijden is kostbaar', stelt de wethouder. 'dus je wilt dit zo effectief en selectief mogelijk toepassen. Het zijn biologische bestrijdingsmethoden, dus de vogeltjes die de rupsen eten hebben er geen last van. De methoden zijn niet selectief voor rupsen. Dus als je ze toepast, moet je wel er wel voor zorgen dat het bestrijdingsmiddel zoveel mogelijk in de boom komt en niet buiten in het veld. Dan hebben de andere rupsen daar ook last van en dus de vlinders.'

Nevel

Om dit beter voor elkaar te krijgen denkt Van Someren een volgende keer een methode te kunnen gebruiken waarbij de nevel met een elektrostatische lading aan de bomen kleeft. Deskundigen zijn het er, met Van Someren, over eens dat op de lange termijn het enige goede middel tegen de rups is een gevarieerder bomenbestand is. 'We houden daar rekening mee in het herplantbeleid', zegt Van Someren. 'Maar dat is niet iets dat ik op korte termijn voor elkaar kan krijgen. We hebben nu eenmaal veel eiken en zomaar alle bomen rooien is ook niet echt een optie.'