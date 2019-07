GLD doc - Over leven na de ramp

Op 17 juli is het vijf jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om. Peter, Geke en Martijn Martens uit Nunspeet verloren in één klap zes familieleden: dochter en zus Nicole, haar man en hun vier kinderen. Hoe verwerken zij dit onvoorstelbaar groot verlies?

Op 17 juli 2014 vertrekt de familie Wals-Martens voor een vakantie naar Maleisië. Hun huis in het Brabantse Neerkant laten ze achter in de vertrouwde handen van opa en oma Martens. Zij passen op de twee katten. Maar het gezin bestaande uit Jeroen (47), Nicole (43), Brett (17), Jinte (15), Amèl (12) en Solenn (9) komt niet aan op hun vakantiebestemming. Boven Oekraïne maakt een BUK-raket een einde aan hun leven.

Gemis steeds groter

Nederland leeft intens met alle nabestaanden mee en legt een collectieve warme deken over hen heen. Die verdwijnt echter met de jaren want het leven gaat door. Maar het gemis dat Peter, Geke en Martijn Martens voelen wordt juist alleen maar groter. Daarnaast worden ze vaak ongewild en onverwachts geconfronteerd met berichten in de media, nabestaanden-bijeenkomsten en updates over het onderzoek naar de daders. Filmmaker Manon van Bergen volgde de familie Martens twee jaar lang bij het oppakken van hun leven en het verwerken van hun rouwproces. Het levert een indringend portret op van drie mensen, die daar ieder hun eigen weg in proberen te vinden.

De documentaire Over leven na de ramp is te zien op dinsdag 9 juli om 18.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist of de video hieronder.