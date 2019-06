ChristenUnie: 'Waarom zo laat pas een NL-Alert?'

De aanleiding zijn de recente branden bij de Karwei in Apeldoorn en recyclingbedrijf HKS in Nijmegen, en de 112-storing van afgelopen maandag. 'In beide gevallen (de branden, red.) hing de rook al over grote delen van de steden voordat inwoners geïnformeerd werden en gevraagd werd ramen en deuren te sluiten', zegt fractievoorzitter Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie.

Protocol wel toereikend?

Ook vraagt de partij zich af of het protocol op dit moment wel toereikend is. Bij de brand in Nijmegen werd de NL-Alert om 18.16 uur verstuurd, terwijl rond 16.45 uur al grote rookwolken te zien waren. Eind november bij de brand in Apeldoorn was het al een uur lang bekend dat er sprake was van een zeer grote brand, voordat de alert werd verstuurd.

Eerder waren er ook al klachten over het aantal berichten: bij de brand in Nijmegen kregen mensen in de omgeving drie berichten. Volgens de Veiligheidsregio lag dat deels aan de beperkingen van de techniek, maar wilde men inwoners en concertgangers van Phil Collins (ook in Nijmegen) snel informeren over de stand van zaken. Ook stuurt de Veiligheidsregio altijd een afsluitbericht.

